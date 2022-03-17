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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

O savaş değil Çarım

Ahmet BATTAL
17 Mart 2022, Perşembe
Rusya Devleti bir kanun çıkarmış ve “Ukrayna’da savaş var” demeyi yasaklamış.

Diyene 10-15 yıl hapis cezası verilebilecekmiş.

Elbette kanun (kararname) açıkça böyle saçma bir şey söylemiyor. 

Elbette kılıfı hazır: “Yalan haber yaymak” suç sayılmış ve bu suça ceza gelmiş. 

Ama neyin yanlış ve doğru ve neyin “yalan” olduğunu kim neye göre belirleyecek? Mesele burada.

Rusya’nın Ukrayna’yı neden işgal ettiğini, kripto paradan ideolojilere kadar çok şeyle izah edebilirsiniz.

Ama bu kadar net başka bir izah olamaz: 

Elbette muhalefeti susturmak için. Ki, zaten Rusya’da muhalif liderlere yapılanlar konusunda dünya az çok bilgi sahibi.

Elbette muktedirler istihbaratçıların iktidarlarını sürdürebilmeleri için. 

Sebebi basit: İktidar yozlaştırır. Yozlaşan daha çok zulmeder. Zulmettikçe daha çok yozlaşır ve despotizm daha da kuvvetlenir. 

Ama unutmayın ki tarihteki bütün tiranlıklar “en kuvvetli” denilen zamanda yıkılıvermiştir. 

El değiştirmeyen iktidardan korkmak lazım. Kılıfı demokrasi de olsa bir problem vardır. 

Belki de “zulüm demokrasi kılıfı altında ise problem açık zulme nazaran daha fazladır” demek lazım. 

Evet, hep yazıyoruz: Savaşta önce gerçekler ölür. 

Günümüzün savaşlarında gerçekleri öldürmenin bir yolu da zihinlere devlet eliyle yasaklar koymak ve dillere devlet gücüyle prangalar vurmaktır. 

Biz ne durumdayız? 

Bugün Türkiye’de herkes her fikri rahatlıkla ifade edebilir mi?

Mesela hapisteki bir terör örgütü liderini “seviyor olmak” ve bunu kamusal alanda rahatlıkla ifade edebilmek mümkün müdür? 

Mesela bir zamanlar devlet katlarında en makbul sivil “hoca” sayılır iken şimdi yurt dışındaki bir terör örgütü lideri sayılan bir kişinin aslında terörist olmadığını söylemek ne kadar ceza gerektirir? 

Mesela aynı kişinin bir zamanlar makbul sayılan kitaplarını kütüphanesinde rahatça sergileyebilmek bilhassa bir dindar için ne kadar risk taşır?

Örnekleri çoğaltabiliriz. 

Bu soruları elbette her ülke için sorabiliriz. 

Hür fikre verdiği değer sebebiyle hepimizin çok beğendiği Avrupa’nın bile Mussolini ve Hitler’den kalma korkuları sebebiyle fikir açıklamasına koyduğu sınırlar vardır. Oralarda da “Yahudi soykırımı olmadı” demek neredeyse suçtur. 

Ama bu sınırlar yeni Hitler’ler çıkarmak için değil, aksine yeni Hitler’lere engel olmak içindir. 

Oysa yeni dönemde savaşa sokulan ülkelerdeki düşünce açıklamalarına yönelik olarak parça parça ya da blok halinde konulan yasaklar aslında yeni Hitler’leri ortaya çıkarmak içindir ve bu sebeple fevkalade tehlikelidir. 

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