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26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Olta, balık, yem ve seçim

Ahmet BATTAL
26 Mart 2023, Pazar
Bir insana gerçekten yardım etmek istiyorsanız ona balık vermek yerine balık tutmayı öğretiniz” sözü meşhurdur ve doğrudur.

AKMHP iktidarında seçime doğru seçmene verilebilecek yemler birer ikişer ortaya çıktıkça bu kural akla geliyor. 

Erdoğan’ın, emekli maaşlarının asgari seviyesinin yükseltileceğine dair “müjde”si de gerçekte bir yem ve oltanın ucunda. 

Ama bu yem, ayda iki bin lirayı “büyük” gören gariban seçmene balık gibi görünüyor.

Bu “müjde”nin açıklandığı gün çevremize sorduğumuzda şu cevabı aldık: 

“Emeklilik yaşının üzerindeki seçmen için bu iyi bir yemleme taktiği olabilir. Ama o grup seçmen zaten kararını şu ya da bu yönde vermişti ve kararı bu yemlemeyle pek değişmez. Asıl kararı netleşmemiş seçmen ise henüz emeklilik yaşı gelmemiş çoğu genç seçmen. Ve fıtratı gereği uzun vadeli düşünen bu seçmen, kendisine balık verecek bir iktidar değil balık tutmayı öğretecek bir iktidar arayışında.”

Gerçekten gençlerin gelecekle ilgili beklentilerinde ana konu istikrar ve ümit. AKMHP iktidarı bu ümidi vermekten çok uzak. Verebileceği tek şeyin oltanın ucundaki yem durumundaki minik minik balıklar olduğunu herkes ve bilhassa genç seçmen çok iyi biliyor. 

Bu sebeple bu türden seçim manevralarının sonuca katkısının çok az olacağını aslında herkes anlayabiliyor. 

Bu yüzden de herkes “Millet İttifakı açık farkla kazanacak” diyor. Aklı başında seçmen de yemlenmekten bıktı ve “artık değişikliğin zamanı geldi” diyor. Muhalefetin kazanmasını istiyor ve seçimden sonrasını dört gözle bekliyor. 

Aslında benzer durum Cumhur İttifakına dahil edilmeye çalışılan küçük bazı partiler için de geçerli. 

Mesela Yeniden Refah Partisi’nin uzun süren gelgitlerden sonra önceki gün son dakikada bu ittifaka dahil olduğunun duyurulmasıyla birlikte, önceden bu partiye oy verebilecek durumda olan herkes kendisine şu soruyu sordu:  

“Ben bu partiye ‘AKP’ye muhalif olduğu’ için oy verecektim. Şimdi neden ve nasıl oy vereceğim?”

Bu sorunun ve muhtemel cevabının sonucu şudur: Anketlerde oy oranı yüzde bir olarak görünen bu parti, bu oran doğruysa, şimdi anketlerde artık ancak binde bir oy alacak bir parti haline gelmiş olacaktır. 

Aslında Fatih Erbakan’ın da bu durumu tahmin ettiği ve pazarlıkları buna göre yürüttüğü açık. Çünkü birçok genç siyasetçi gibi o da geleceğe yatırım yapıyor. Ve beş sene sonraki seçimlerde partisinin oyunu artırabilmek için şimdi bir şekilde Meclise girmesi gerektiğini varsayıyor. “Vekil sayısı ne kadar çok olursa o kadar iyidir” diye düşündüğü için bu yolda pazarlık yaptı. Hem de AKP muhalefete düşüp de dağılma sürecine girdiğinde oradan da kendisine oy ve vekil devşirebileceğini biliyor. 

Ama YRP’nin bir şeyi hesap etmediği anlaşılıyor: 

Batan AKP’nin yemini ve zokasını yutmuş ve onunla kader birliği etmiş olan her parti gelecekte gerçekten batacaktır. 

Zira “siyasal İslamcı” zihniyet kendi defterini kendisi dürüyor. Sonra milliyetçiler dürülüp bükülecek. O halde istikbal demokrasinin ve Demokratlarındır. 

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