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3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Önce ışık bulalım sonra renk seçeriz

Ahmet BATTAL
03 Mayıs 2023, Çarşamba
Defalarca yazdık, yine yazarız ve yazalım. Bu seçim partilerden birini ya da adaylardan birini seçeceğimiz bir seçim değil.

Bu seçimde “karanlıkla devam mı, aydınlığa dönüş mü?” sorusunu oylayacağız. 

Ve eğer gayret eder de aydınlık isteyenleri çoğaltabilirsek önce karanlıktan kurtulacağız. Bu seçim onu sağlayacak. 

Ardından siyaset kendi normal zeminine oturacak ve siyasi cereyanlar kendi öz hareketleriyle cevelan edecekler. 

İşte o zaman herkes kendi siyasi tercihine en uygun partiye gider. Herkes kendisine uygun rengi arar ve bulur. 

Biz de gideriz. Biz de buluruz. 

Sorana tercihimizi de sebebini de söyleriz. 

Ama bunları şimdi düşünmeye ne imkânımız var ne de mecalimiz.

Yani elbette “dört parti var” ama bu seçim o ezbere uygun gerçek bir seçim değil. 

Adına bakmayın. Bu bir seçim bile değil, bir referandum. 

Bu seçim, AKMHP’nin memleketimize bir zakkum gibi saçtığı cepheleşme tohumunun yeşerip yeşermeyeceğini oylayacağımız bir seçim. 

Muhalefeti “şer cephesi” olarak adlandıran AKMHP’nin hile bombardımanı altındayız.

-“Bana oy vermeyen herkes dış düşmana ve içerideki piyonlarına oy vermiş olur” dolanı… 

-“Bana oy vermeyen herkes dinsizlere ve CHP’ye oy vermiş olur” hud’ası…

-“Bana oy vermeyen herkes PKK’ya ve teröre oy vermiş olur” safsatası…

Hepsi yalan. 

Bunlar tamamen hileli varsayımlar. 

Aksine, ya AKMHP ittifakına rey vereceğiz ve kırıcı cephe siyasetinin aynen ve hatta artarak devamını istemiş olacağız. 

Ya da kerhen de olsa karşısındaki tek gerçek ittifaka yani Millet İttifakına rey vereceğiz ve böylece AKMHP cephesini yıkıp makul siyaseti yeniden ortaya koyacak bir imkana kapı açacağız.

AKP’nin kurucularının bir kaçı hariç hepsi gidişattan rahatsız olmuş ve yıllar içinde ayrılıp muhalefete destek olmaya başlamışsa… 

Erdoğan sürekli olarak yol arkadaşlarıyla ayrı düştüğü ya da düşürüldüğü için yeni ve yanlış yol arkadaşları edinmişse…

Ekip ruhu kalmamış ve “tek adam” üzerine dönen canavar siyaset almış yürümüşse…

Herkes haksız da bir Erdoğan mı haklı?

Herkes yanlış da bir Erdoğan mı doğru?

Bakmayın siz birilerinin göz boyamalarla ve fotoşoplarla miting meydanlarını dolu göstermeye çalışmasına. 

Siz geleceğe bakın, ümitli olun, çalışın ve makul olanı isteyin. 

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