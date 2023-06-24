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24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Organize göstermelik işler

Ahmet BATTAL
24 Haziran 2023, Cumartesi
1990’da yürürlüğe giren “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”na göre kamu görevlileri mal beyanında bulunuyor. Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak da suç.

Burada amaç, rüşvet ve benzeri suçlarla haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kamu görevlilerinin yargılanmasında mal beyanlarına da bakılması ve izah edemedikleri malları varsa hesabının sorulması. 

Uygulamada bu mal beyanlarının bu türden bir işe yaradığına biz şahit olmadık. Bu sonucun iki sebebi olabilir: 

Ya bu tür suiistimaller çok az oluyor ki duymuyoruz. Ya da bu türden suçlar çok işleniyor ama neredeyse kimse yargılanmadığı için mal beyanına bakmaya da bu “göstermelik” Kanuna da ihtiyaç duyulmuyor. 

Bizce ikinci ihtimal geçerli. Zira bizde yaygın inanış “çalıyorlar ama çalışıyorlar” biçiminde. Ya da “yüzde on için zaten dinin de izni var” gibi saçmalıklar “Hoca” sıfatlı zamirsizlerden de duyuluyor. 

Ankara’daki lüks konutların bürokrat alıcılarını düşünmek yeterli.

Bunları neden yazıyoruz?

Cumhurbaşkanı yeniden göreve başlamadan önce yeniden mal beyanında bulunmuş olmalı ki bu beyan seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmen yayınlandığı günkü Resmi Gazetede yine YSK tarafından yayınlandı. Ama bir gariplik var: 

Çünkü Kanunun 6. maddesine göre “Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde” bildirim verilecek. 

Fakat seçim sonuçlarıyla aynı gün yayınlanabildiğine göre Erdoğan beyanını YSK’ya daha erken bir tarihte vermiş olmalı. 

“Erken davranmışlar, ne var bunda” diyebilirsiniz ama verenin imzasını taşıması gereken bu bildirim formunda Erdoğan kendisini “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olarak tanıtmış. 

Bari seçim sonuçlarının yayınından üç beş gün sonra yayınlasalardı da hiç değilse kılıfına uysaydı. O bile eksik! 

Daha garibi şu: Bu beyan çok basit bir liste ve gerçek bir bürokrat emeklisinin sahip olabileceği kadar mal ve borç içeriyor.

Ama listedeki bir bilgi hayli ilginçti: Erdoğan’ın “nezdinde” yani yanında ve elinde otuz bin lira varmış. Böyle beyan etmiş. Ama her nedense evlerinde altın-mücevherat filan da yokmuş. 

Biz düşündük ki belki bütün diğer mallarını seçimden kısa süre önce kurulan Recep Tayyip Erdoğan Vakfına vakfetmişlerdir. 

Ama anladık ki öyle de değil. Zira Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının haberine göre bu vakfın kuruluştaki mal varlığı sadece 120 bin lira. (Bu kadar küçük parayla ve üstelik nakit parayla çok “büyük”ler adına vakıf kurulabiliyor ey STK meraklısı millet, haberiniz olsun.) 

Vakfın asıl amacı İstanbul’da “Erdoğan’ın şahsına ait veya görevi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin” sergileneceği bir müze ve bir kütüphane kurmak. (Kime özendiklerini anlamak için Isparta İslamköy’e ve Çaltepe’ye gitmek lazım.)

Asıl meseleye gelince: 

Biz bu mal beyan listesinin doğru olup olmadığını bilemeyiz. Doğru olduğunu varsayarız veya varsaymak isteriz. 

“Bu beyandan millet ne anlıyor” diye çevremizde kısa bir anket yaptığımızda ilginç sonuçlarla karşılaştık. 

Doğruluğuna inanan yok. 

Çokları “Hoca sen de ne garip işlerle uğraşıyorsun, elbette usulen açıklanan göstermelik bir liste” dediler.

AKP’li dostlarımız bile “doğru olmadığını biz de biliyoruz ama bunun ne önemi var, sen Ayasofya’ya bak” dediler. Zira onlar halen de Ayasofya’ya bakıyorlar.

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