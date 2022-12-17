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17 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Oy alanı oyalayan o yalanın ahmakları

Ahmet BATTAL
17 Aralık 2022, Cumartesi
Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik “ahmak” ifadesini “yansıtma yoluyla” Yüksek Seçim Kurulu üyelerine yönelttiği ve böylece üyelere hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na önceki gün verilen ceza, yıllar ve yıllar boyunca tartışılacak.

Biz bugün pek bakılmayacağını düşündüğümüz üç noktadan bakalım. 

Birinci nokta: 

Bu cezanın yeni mağdurlar doğuracağı açık. 

Ama bu mağdurlar arasında -bizce şimdilik- Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu olmayacak. Asıl mağdurlar başka yerde.

Bu yeni mağdur gruplarından biri de Risale-i Nur okuyan ama AKP’den de vazgeçemeyen dostlar. Ki, bunların bir kısmı Yargıtay üyesi!

Zira bu grubun “ceza haklıydı” diyecek olanlarını şimdi biz mağdur sınıfına koyacağız. Şöyle: 

Risalelerde 140 yerde “ahmak” kelimesi geçiyor. Risale-i Nur’un üslubu “nezihane ve nazikane ve kavlileyyin ile tebliğ” biçiminde olduğuna göre ve ahmak kelimesi bu ölçüde sık kullanılan bir kelime olduğuna göre Bediüzzaman’ın dilinde bu kelime bir hakaret kelimesi değil. 

Bu bilgiden sonra “ceza haklıydı” demekle “ceza haksız galiba” demek arasında kalacak olan o sempatizan dostlar böylece mağdur olacaklar. 

Ama biz o dostlara “oh olsun” diyemiyoruz. “Artık ahmaklık etmesinler, akıllanıp uslansınlar” diyeceğiz. 

Bu grubun içinde olan ve baştan “ceza haksızdı” diyecek olanlar bu kere de çok sevdikleri ya da kerhen destek verdikleri AKP’yi eleştirmiş olacakları için mağdur durumdalar. 

Çünkü, “cezayı AKP vermedi, bağımsız yargı verdi” diyemiyorlar ve diyemeyecekler. Olsa olsa “AKP’ye zarar vermek isteyen derin devlet verdirdi” filan diyecekler ki bu da bir dert.

Onlar için bundan büyük dert olmaz. Allah onlara başka keder vermesin!

İkinci nokta:

“Seçimi iptal edenler ahmaktır” cümlesini Google’da tırnak içinde arattığımızda yaklaşık 17 bin sonuç buluveriyor. 

Bu demektir ki basında ya da webde hiç kimse bu cümledeki “ahmak” kelimesini biplemeye ya da dütlemeye ve h.m.k ve benzeri kısaltmalarla ifade etmeye ihtiyaç duymuyor. Yani hiç kimse bu kelimeyi ayıp, argo, gayrıahlaki bir kelime olarak görmüyor.   

Böyle bir algıya sahip olan bir kelime bahanesiyle bir siyasetçiye siyasi yasak koymaya hazırlanmak tek kelimeyle siyasidir. Sonuçları da siyasi olmuştur ve olacaktır. Altılı Masanın başlattığı mitingler göstergedir.

Üçüncü nokta:

Halk da mağdur. Zira halk soracak: 

YSK üyeleri kamu görevlisi de Süleyman Soylu’nun “ahmak” dediği Ekrem İmamoğlu kamu görevlisi değil mi? 

Neden biri suçlu ve siyasi yasaklı oluyor da diğeri sayıp söylemeye devam ediyor? 

Biliyoruz, bazı hukukçular bu soruları okuyunca “ama, yama” deyip duracaklar. 

“Ama”yı onlardan önce biz yamayalım: 

Biz halk dedik halk! Mahkemenin cezalandırma yetkisinin kökündeki kamu yararını ve kamu vicdanını temsil eden halk…

Dördüncü nokta:

Erdoğan, yıllar önce, “minareler süngü” diyen bir “şiir okuduğu” için değil, bütün müminlerin ortak değeri olan minareyi iç siyasetteki hasımlarına karşı süngü yapmak suretiyle şeairi tepe tepe kötüye kullanıp dini siyasetine alet ettiği için ceza aldı. 

Farkı fark etmek lazım.

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