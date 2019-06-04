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4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Oyun hamuru reformu

Ahmet BATTAL
04 Haziran 2019, Salı
Fıkrayı bilirsiniz:

Çocuk sokakta, ölü bir yavru kedinin başında ağlıyormuş. 

Komşusu yeniden seslenmiş: “Yavrum ben sana, ‘yıkama öldürürsün’ demedim mi!” 

Çocuk ağlayarak cevap vermiş. “Ama amca yıkarken ölmedi ki sıkarken öldü!” 

Fıkra gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. 90 sayfa. (Fıkrayla ilişkisi aşağıda).

Aslında daha ziyade Hür Dünya’ya şirinlik olsun diye yazılmış gibi. Elbet yerlerse…

Paketin içinde güzel şeyler de var. Hatta kırk yıldır bu işlerle ilgili biri olarak bizim bile aklımıza gelmiş olmayan ya da bizim de duymadığımız güzel şeylerden de bahsediyor. 

Ama hiç biri “yeni bir şekil vermek” anlamında “reform” değil. Bu küçük şeyleri yapmak için reform kelimesini bu kadar ucuza yeniden harcamaya gerek yoktu. “Yargı teyzeye makyaj yaptık, ‘kız’ deyip evlendireceğiz” deselerdi daha yakışık alırdı.

17 senedir alışkanlık haline geldi. Neredeyse her üç beş yılda bir yeni bir yargımız oluyor. Muktedirlerimiz o yeni yargıyı köpüklü form küvetine sokuyor. Basıyor fırçayı. Sonra çıkarıp sıkıyor. Sonuç belli. Sonra yeni kediyi sokuyor o reform küvetine…

Öleceği belliydi. Ya yıkarken ya sıkarken!

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İşte bu sebeple biz bu “yeni” “reform” hakkında, açıklanmadan iki gün önce, yani geçen Salı “Türk adliyesini adalete emanet ediniz” başlığıyla yazdık. Ve söyledik: “Dağ fare doğuracak.” 

Gördük: Doğurdu netekim. Üstelik farenin babası da belirsiz. “Büyük Doğu” değil, o kesin. Genetik tahlillerinin sonucunu, “kızıl güneş doğudan yükselir” fehvasıyla Doğuya bakarak bekleyenlere bizden tüyo: Siz doğru tahmin ediyorsunuz!

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“İfade özgürlüğü güçlendirilecek”miş. 

Peh peh.. Muhalifinki mi muvafığınki mi? 

Düşünce özgürlüğüne Anayasa teminatı zaten var. Önemli olan şu: Anayasayı takan var mı? Takmayana ne oluyor? 

Televizyon canlı yayınında “çocuklar ölmesin” diyen öğretmeni dört yıllık hükümet destekli yargısız infazın elinden AYM daha geçen ay kurtarmadı mı? 

Bir özür duydunuz mu hükümetten. Adalet Bakanlığından. 

Hakimler AİHM’nin, AYM’nin ilke kararlarına uydurulsun, adalet için bu yeter. Zulmü bitirmek için reform mu olurmuş. 

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Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkındaki eleştirileri okuyanlar ne demek istediğimizi anlar. Bizim ayrıca uzun uzun yazmamıza gerek yok. Twitter var. Yeter. 

Ama adalet konusunda yargıyı ve iktidarı eleştirenleri önce “ETÖ’cü” sonra “FETÖ’cü”, ama daima “ÖCÜ” diye damgalayanların beslediği “oyun hamuru çocukları” bu reforma da inanacak. 

Soralım o çocuk akıllılara: Yahu böyle itiraf gibi reform mu olur! 

Tutukluluk istisna “olacak”mış. Yani bu demek ki, şimdi öyle değil. 

Biz de bunu yazıp söylüyorduk. Neden, üzerimize gönderilen ve “sayyad-ı bî insafa hizmetten” zevk alan türden kedi-köpekleri ivkaf veya itlaf etmiyordunuz. 

On yedi senedir iktidarda olanlara “bu güne kadar neredeydiniz” diye sormak hakkımız değil mi?

Belgeyi okuyunca, muhalefet partisi iktidara geldi de “onlar yapamadı biz yapacağız” diyor sanırsınız. (Bir dakika! Yazdığımızı okuyunca biz de uyandık. Hakikaten öyle olmuş olabilir mi yahu? Dehşet bir şey. Hani “milletin reyleriyle gelemez” deniyordu! Ha, doğru milletin reyiyle gelmediler sahi, hileyle sopayla geldiler. Ve gitmek bilmiyorlar!)

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Hem, külliye olmayan yetkiyle kanun tasarısı mı hazırlayacak? 

Nerede Kuvvetler Ayrılığı! 

Yargı reformunu Mecliste AKP Meclis Grup Başkanı açıklasaydı anlamlı olabilirdi. Zira “yapacağız” denilen konuların çoğu yasama ile ilgili ve fakat yapılacakları yasamaya asla müdahale etmemesi gereken ve CHS denilen ucubeyi hendekten geçirmek için milleti bununla kandıran bir “yürütmenin başı” açıklıyor. 

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Hikâye basit, mutlu son net. Eğer samimilerse: 

Bizim gibiler, Maraşlılar,  Fatsalılar iyi bilir. 12 Eylül 1980 sonrası muktedirlerinin elinde “gomonis”, “faşist” damgası vardı. Vahşiyane toptancılık zulmünün baş kaynağı idi. 

On sene öncesinin en kullanışlı damgası ETÖ idi. (Toplum bugün bunun neyin kısaltması olduğunu bile unutmuş!). 

Şimdinin en kullanışlı damgası FETÖ. 

Adalet için önce bu kısaltmayı damga olmaktan çıkarıp gerçek darbe suçlularına inhisar ettirecek bir anlayışa dönülmesi lazım. Hatta şart.  

Aksi halde “adalet reformu” değil “zulüm hamuru reformu” olur. 

Ey Muktedirler, 

Avrupa’yı ve Hür Dünyayı zaten kandıramazsınız. 

Bari milleti daha fazla çocuk yerine koymayın. Türkiye bunu hak etmiyor.

Millet! Sen de büyü artık. Yoksa kuytuda verilen “bayram şekeri paketi”yle kandırmaya devam edecekler. 

(İşte bu da bu tür bir “güncel yazı”. Bayram ve şekeri hakkında!)

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