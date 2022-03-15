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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Özgenç’ten sistem eleştirisi

Ahmet BATTAL
15 Mart 2022, Salı
Sayın Cumhurbaşkanım,

Sizinle olan şahsî tanışıklığım 1994 yılına kadar gider. Bu süreçte sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergilemeye çalıştım.

Bu süreçte hukuk alanında dermeyan ettiğim görüşlere itibar ettiğiniz için bu görüşler çerçevesindeki icraatınız dolayısıyla sorumluluğunuzu paylaşma bilinciyle hareket ettim. Bu güveniniz dolayısıyla sizlere müteşekkirim. 

Ancak belirtmem gerekir ki Türkiye’de hukuk alanında ve özellikle yapılan belli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıaliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen bu girişimlerimden sonuç alınamamış ve belirli yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir. 

Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telâfisi imkânı da bulunmamaktadır. Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır. 

Anayasa Mahkemesi’nin son tarihlerde verdiği bazı kararlar hukuka geri dönülmesi konusunda adım atılmasını gerekli kılmaktadır. 

Hukuk alanındaki bu yanlışlar özellikle uluslar arası camiadaki itibarımızı ve uluslar arası ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Başta belirli soruşturma ve kovuşturmalar olmak üzere uluslar arası ilişkiler ve hatta ekonomik ve finansal alanda yaşadığımız sorunların çözümünde birinci koşulun hukuka geri dönmek olduğunu, seçilme yeterliliğinizin tartışma konusu yapılması üzerine hukukî görüşümüzün sorulması münasebetiyle tanışma fırsatı bulduğumuz 1994 yılının Şubat ayındaki düşünce ve duruşunu halen muhafaza etmeye çalışan bir kardeşiniz olarak ve anlayışınıza sığınarak, bilginize arz etmek istiyorum.

Selâm, saygı ve sağlık dileklerimle. 

***

Twitter’dan aynen aldığımız yukarıdaki açık mektup, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni beraber okuduğumuz, Dicle ve Gazi Üniversiteleri’nden sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde de mesai arkadaşımız durumunda olan Ceza Hukuku Profesörü Dr. İzzet Özgenç’e aittir. 

AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin Ceza Hukuku sistemini yeniden kurgulayan bir uzman ekibin liderinin, görünüşte kendisi adına ama bizce aslında ekibi hesabına yazdığı bu mektup öncelikle bir adalet talebidir. 

Mektup, Özgenç’in önceki tweetlerindeki net duruşundan anlaşıldığı kadarıyla, siyasî tutukluluklar ve özellikle “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülü sebebiyle kitlesel yanlışlar içeren “FETÖ yargılamaları” ile ilgilidir. 

Ama aynı zamanda bir sistem eleştirisidir.

Biz Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı külliyesini uzun zamandır “Saray” olarak nitelendiriyoruz. Ama sebebi sadece şatafatı değil. Saraydaki bir numaralı kişinin sarayda adeta mahpus olarak yaşamasıdır. 

Mazinin saraylarındaki bir numaranın tebdil-i kıyafet ederek halkın arasına karışması mümkündü. Şimdi bu da mümkün değil. 

Burada, sadece muhalefeti değil, artık eski dostlarını ve güvendiği hukukçuları dahi duymayan bir liderden ve muteber ceza hukukçularının cumhurbaşkanına ulaşamadığı bir sistemden söz ediyoruz. 

Belli ki Yargıtay’daki ve Anayasa Mahkemesi’ndeki hukukçu dostlarımız bizzat imzaladıkları ya da gördükleri yanlıştan dönemiyorlar. Dönüş için yeni ve güçlü bir Türkiye Büyük MİLLET Meclisi’ne ihtiyaç var.  

Önümüzdeki dönemeçte bu tek adamcı ve saraycı sistemin devam etmesinden yana tavır alabilecek olan bütün samimi dostlara da bir parça durup nefes almalarını ve sakince düşünmelerini tavsiye ediyoruz. 

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