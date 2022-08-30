"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Özlemişiz toplanmayı

Ahmet BATTAL
30 Ağustos 2022, Salı
Barla’nın manevi havasını bilmeyen yoktur.

Maddi havası da öyle…

Hafta sonu iki gün boyunca kırka yakın akademisyen ve Köprü yazarı Barla’da idi. 

Genci de orta yaşlısı da yaşlıcası da vardı. 

Diyarbakır da vardı, İzmir de.

İstanbul da vardı, Birecik de.

Salgınsız günlere hasret kalmış dostlar kucak dolusu kavuşmalarla hasret giderdi.

Gelebilenler ibadete iştirakten memnun oldular. 

Gelemeyenler gelemedikleri için üzüldüler ama manen pay aldıkları için elbette sevinçliydiler.

Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinin güler yüzlü ve samimi personelinin fedakârlıkları ve hizmetleri unutulamaz. Müdür Ahmet Demirdöğmez’in şahsında her birine teşekkür ediyoruz. 

Ekip iki gün boyunca meşveretin her türlüsünü yaptı. 

Formel, informel…

Salonda, yemekte, elma bahçesinde…

Telefonla, yüzyüze…

Kâh tanışıklığı ilerleterek, kâh çayın dibine düşerek… 

Gündemde Risale-i Nur Enstitüsünün geçmiş dönem akademik faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve gelecek faaliyetlerin planlanması vardı. 

Önemli bilgiler ve güzel fikirler paylaşıldı. 

Her sene Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesi olan Mart sonunda icra edilen Bediüzzaman Haftası kapsamında bu sene on altıncısı düzenlenecek olan Risale-i Nur Kongresi’nin konusu, masa katılımcıları ve kalitesinin arttırılması gibi konular konuşuldu.

Bu sene cumhuriyet senesi. Bu sene, 1890’lardan beri yani saltanatın ve istbdadın en koyu günlerinde bile cumhuriyet müdafii olmuş olan Bediüzzaman’ın imtiyazsız toplum ve hizmetkâr devlet idealinin tanıtım senesi.  

Enstitü, bu sene, cumhuriyetin yüzüncü yılının da kutlanacak olması sebebiyle, kamuoyunun huzuruna, “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim” diyen Ahrar/Demokrat destekçisi Bediüzzaman’ın fikirleri ile çıkacak. 

Enstitü önümüzdeki sezonda İslam dünyasına ve Türkiye’deki cumhuriyetçilere hakiki cumhuriyeti anlatacak.

Yazarlar, konferansçılar ve faaliyetlere dahil olacak olan herkes elini taşın altına sokacak.

İyi niyetli ve alıcı siyasetçiye sistem dersi verecek. 

Hamiyet sahiplerine içtimai iman dersi anlatacak. Saltanatçılığı, tek adamcılığı yeniden maziye gömecek. 

Bediüzzaman’ı Bediüzzaman’a yakışır şekilde anmak zaten ancak böyle olur. 

Gündemde ayrıca adeta “Dergi Mezarlığı” denilen Türkiye’de fikir dergiciliğinin yüz akı olarak yılda dört sayı şeklinde 158. sayısını çıkaran Köprü Dergisi’nin akademik kalitesinin arttırılması ve gelecek sayılarının planlanması da vardı. 

O mecrada da güzel şeyler konuşuldu.

Bilhassa Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinin yıllardır sürdürmekte olduğu “Köprü Dergisi Makale Yarışması”nın formatı müzakere edildi ve verimliliğinin arttırılması üzerinde duruldu. 

Yazar adayları ve genç yazarlar şimdiden alarma geçmeli. Yakında duyurular başlar. 

Katılanlar, 28-29 Ocak’ta İzmit’te yeniden buluşmak ve planlamayı ve icraatı ilerletme üzere helalleşip, kucaklaşıp ayrıldılar. 

Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzluğun odağı haline geldiler

    AB, elektrik piyasasına ''acil'' müdahale edecek

    Sağlık Bakanlığı: Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası süreci başladı

    Fenerbahçe, Konya deplasmanında kayboldu

    Libya için birlik çağrısı

    Dış ticaret açığı yüzde 147 arttı

    Rus oligarkların yatları Türkiye’de

    “Çürümüşlük göstergesi”

    6 lira için vergi denetimi

    6’lı masadan suç duyurusu

    Batı Şeria’da İsrail işgali genişliyor

    Sadece kırtasiye masrafı 3000 TL

    Ara eleman bulunamıyor

    Sadr yanlıları Irak Hükümet Sarayı'ndan çıkarıldı

    Afrika ülkeleri, tahıl krizine alternatif olabibilir

    Enerji ithalâtı faturası ikiye katlandı

    Sadece 2 milyon araç geçti!

    Sudan'da ve Nijerya'da bilanço ağır

    Balıkesir-Kütahya yolunda midibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

    31 hafız Taksim Camii'nde icazetlerini aldı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye şükür ister
    Nejat EREN

    Nur davasının gönüllerde yankılanan ifadeleri
    Halil ELİTOK

    Mahkeme önünde eşitlik
    Said YÜKSEKDAĞ

    “Şimdi nerde kalacağım?”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu nasıl medeniyet târikatı?
    Orhan GÜLER

    Risâle-i Nur Külliyatından vecizeler: Sözler* (6)
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenlere Kur’ân okumak
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz hâlâ “özür” dilemediniz mi?
    Muhammet ÖRTLEK

    Hindistan’ın orta yolu
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşlı kadınlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.