Özlemişiz toplanmayı

Barla’nın manevi havasını bilmeyen yoktur.

Maddi havası da öyle…

Hafta sonu iki gün boyunca kırka yakın akademisyen ve Köprü yazarı Barla’da idi.

Genci de orta yaşlısı da yaşlıcası da vardı.

Diyarbakır da vardı, İzmir de.

İstanbul da vardı, Birecik de.

Salgınsız günlere hasret kalmış dostlar kucak dolusu kavuşmalarla hasret giderdi.

Gelebilenler ibadete iştirakten memnun oldular.

Gelemeyenler gelemedikleri için üzüldüler ama manen pay aldıkları için elbette sevinçliydiler.

Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinin güler yüzlü ve samimi personelinin fedakârlıkları ve hizmetleri unutulamaz. Müdür Ahmet Demirdöğmez’in şahsında her birine teşekkür ediyoruz.

Ekip iki gün boyunca meşveretin her türlüsünü yaptı.

Formel, informel…

Salonda, yemekte, elma bahçesinde…

Telefonla, yüzyüze…

Kâh tanışıklığı ilerleterek, kâh çayın dibine düşerek…

Gündemde Risale-i Nur Enstitüsünün geçmiş dönem akademik faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve gelecek faaliyetlerin planlanması vardı.

Önemli bilgiler ve güzel fikirler paylaşıldı.

Her sene Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesi olan Mart sonunda icra edilen Bediüzzaman Haftası kapsamında bu sene on altıncısı düzenlenecek olan Risale-i Nur Kongresi’nin konusu, masa katılımcıları ve kalitesinin arttırılması gibi konular konuşuldu.

Bu sene cumhuriyet senesi. Bu sene, 1890’lardan beri yani saltanatın ve istbdadın en koyu günlerinde bile cumhuriyet müdafii olmuş olan Bediüzzaman’ın imtiyazsız toplum ve hizmetkâr devlet idealinin tanıtım senesi.

Enstitü, bu sene, cumhuriyetin yüzüncü yılının da kutlanacak olması sebebiyle, kamuoyunun huzuruna, “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim” diyen Ahrar/Demokrat destekçisi Bediüzzaman’ın fikirleri ile çıkacak.

Enstitü önümüzdeki sezonda İslam dünyasına ve Türkiye’deki cumhuriyetçilere hakiki cumhuriyeti anlatacak.

Yazarlar, konferansçılar ve faaliyetlere dahil olacak olan herkes elini taşın altına sokacak.

İyi niyetli ve alıcı siyasetçiye sistem dersi verecek.

Hamiyet sahiplerine içtimai iman dersi anlatacak. Saltanatçılığı, tek adamcılığı yeniden maziye gömecek.

Bediüzzaman’ı Bediüzzaman’a yakışır şekilde anmak zaten ancak böyle olur.

Gündemde ayrıca adeta “Dergi Mezarlığı” denilen Türkiye’de fikir dergiciliğinin yüz akı olarak yılda dört sayı şeklinde 158. sayısını çıkaran Köprü Dergisi’nin akademik kalitesinin arttırılması ve gelecek sayılarının planlanması da vardı.

O mecrada da güzel şeyler konuşuldu.

Bilhassa Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinin yıllardır sürdürmekte olduğu “Köprü Dergisi Makale Yarışması”nın formatı müzakere edildi ve verimliliğinin arttırılması üzerinde duruldu.

Yazar adayları ve genç yazarlar şimdiden alarma geçmeli. Yakında duyurular başlar.

Katılanlar, 28-29 Ocak’ta İzmit’te yeniden buluşmak ve planlamayı ve icraatı ilerletme üzere helalleşip, kucaklaşıp ayrıldılar.