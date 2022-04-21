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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Özügür basın-içi çürük basın

Ahmet BATTAL
21 Nisan 2022, Perşembe
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop parlamento muhabirlerine verdiği iftar yemeğinde demiş ki:

“Çok sesliliği yansıtan özgür basın, demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur.”

Kesinlikle altına imzamızı atacağımız bir veciz söz.

“Çok seslilik” vurgusu elbette kıymetli ve önemli. 

Ama bu konuşmayı yapan Meclis Başkanı’nın çok seslilik vurgusunu paylaşmayan ve hatta benimsemeyen bir siyasi iktidar var. Ve TBMM yönetimi de galiba bu iktidarın baskısı ve güdümü altında.

Oysa basının gerçekten çok sesli olmasını sağlamak herkesin ama bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi. 

Sayın Başkan mutlaka biliyordur: 

Başta Yeni Asya olmak üzere resmi ilan hakkı yıllardır gasp edilen onlarca gazete var. Sebebi son derece açık. Mali kaynaklarını “kurutmak”.

Mesela biat etmediği için akredite olamayan gazeteciler meselemiz var. Bu gazetecileri Mecliste ağırlayarak iktidarın yanlışını en azından Meclis açısından düzeltebilmek Sayın Meclis Başkanının elinde. 

Mesela Sayın Şentop’un da iyi bildiği Yeni Asya Gazetesinin Ankara Temsilcisi ve Sayın Şentop’un basın ekibinin iyi tanıdığı Mehmet Kara o iftar yemeğine katılamadı. Çünkü başka birçok gazeteci gibi sırf “muhalif” sayılarak basın kartı elinden alınmış durumda. 

Başta Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve Ankara Temsilcisi Mehmet Kara olmak üzere basın kartları bir emrivaki ile elinden alınan ve yıllardır verilmeyen çok sayıda gazeteci var. Bu gazeteciler serbestçe girerek TBMM çalışmalarını izleyemiyorlar. Özel bir “torpil” ayarlayamazlarsa iftara bile katılamıyorlar. Torpille iftar yemeğini de helal saymadıkları için yemeğinize gelemiyorlar. Haberiniz olsun. 

Oysa Meclise girebilmek ve muhatap alınmak onlar için Anayasal bir hak ve yetki. 

Mesela görünüşte ve Anayasa gereği doğrudan iktidara bağlı değil gibi olan ama aslında ve fiilen bağımlı habercilik yapan ve iktidarın hizmetkarı olan bir Anadolu Ajansı var. Bu devirde tam bir “her devrin adamı” yani. 

Neredeyse her hafta biz bu köşede onların haberciliğini haber (!) yapabiliyoruz. 

Daha da önemlisi AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ı gezdiren uçaklara Erdoğan’a muhalif olanlar alınmıyor. Yani Saraydaki “bir numara” ve ekibindekiler kafasına ve keyfine göre gazeteci seçiyor ve dolayısıyla kendi haberini kendisi yazıp yayınlatıyor. 

Koskoca İletişim Başkanlığı binasındaki onca “uzman kişi”nin ne iş yapacağını ve ne kadar faydalı olacağını kendilerinden başka bilen yok. 

Çok seslilik -şimdilik- böyle bir şey Sayın Başkan. Haberiniz olsun. 

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