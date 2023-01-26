Pabuç elli vekil belli, işine bak!

AKP Ordu Erdoğangillervekili hemşerimiz medarıiftiharımız Şenel Yediyıldız bir TV programında canlı yayında “Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim” demiş.

Programın sahibi durumundaki başarılı gazeteci de bu sözün ne manaya geldiğini sormuş.

Yediyıldız’ın verdiği cevabın ilk dikkat çeken kısmı şöyle: “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.”

Bu sözler sosyal medyada duyulunca herkes ona hücum etti. Halbuki kendisini tanımayız ama biliriz ki niyeti iyi.

Sadece sıradan bir Erdoğanizm müdafaası yapıyor. Olsa olsa “sıradan y.l.k.lık” yapıyor. Daha fazlası yok.

Halbuki AKP’li vekillerin hepsi değilse de bir yarısı öyle. (Böylece “öbür yarısı öyle değil” demiş olmak suretiyle muhtemel tazminat davalarını önlemeye çalışmıyoruz. Gerçekten fikrimiz böyle. Gazetecilikte imkan olsaydı buraya nokta yerine gülücük ve öpücük emojisi koyardık!).

Yani bir tenkit gerekiyorsa AKP’ye ve Erdoğan’a yöneltilmeliydi, kendisine değil. En azından “sadece kendisine” değil.

Netekim zaten kendisi de hücumların altında kalmamış ve cevabını, tam yerinden, OdaTV’den Caner Taşpınar aracılığıyla vermiş:

“Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir.”

Hemşerisi olarak şahidiz. Bizim yöremizde bu tür ifadeler çok kullanılır. Ama daha ziyade “pabuç kadar diliyle yalamak” denir. Kendisi ise “pabuç elli vekil belli” olarak “eliyle pabuç yalama’yı taze icat etmiştir.

Şunları da söylemiş:

“Beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır ne de başka türlü şeyler yapmışımdır.”

Bu izahın doğru olduğunu da şu izah gösteriyor:

“Recep Tayyip Erdoğan büyüğümdür. Ben şimdiye kadar Recep Tayyip Erdoğan’dan milletvekilliği talep etmemiş birisiyim. Tanışırız, görüşürüz. Kendisi emretmiştir, vekil olmuşumdur. Şimdi emrederse kalırım, emretmezse gider evimde rahat yatarım.”

Bu izah aynı zamanda kendisine neden “Erdoğangillervekili” dediğimizi de açıklıyor. Milletten biat alana “milletvekili” denir. Erdoğan’dan ve tayfasından emir ve talimat alana bizim oralarda “…gillervekili” denir!

Nitekim kendisi de izah etmiş zaten:

“Ben bu memlekette krallık beklemiyorum. Yetkimi kullanayım, milyarlarca dolar kazanayım, böyle bir beklentim olmadı, olmaz da…”

Gerçi bu cümlenin son kısmındaki kazanç meselesiyle kime gönderme yaptığını tam anlayamadık ama bir dömi-Erzurumlu olarak vekillikten amacının milletvekilliği “bile” olmadığını anlayabiliyoruz.

Zaten özür dileme şekli de kıymetli: “Ben belki haddimi aşmışımdır. Ama bu haddi aşma, vatana, millete karşı falan değil…”

Buna mukabil “ya kime karşı?” diye sormayacağız.

Fakat biz o TV programındaki şu cümlelere takıldık: “Dünyanın lideri… Biz bu kaz kafamızla -özür dilerim, kusura bakma- o an kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere, yollara sapıyoruz. Teşkilat için demiyorum yani, Türkiye’deki için söylüyorum.”

Yani diyor ki “AKP teşkilatı hıyarsever ördek kafalı, diğer Türkiyeliler patlıcansever kaz kafalı.”

Sonra da Bahçeli Devletimiz, çapraz ateşle öldürülen Sinan Ateş hakkında gazeteci kılıklı müteahhit Yıldız Yazıcıoğlu tarafından kendisine sorulan bir çapraz soruya muhatap kılındığında Devletimizin bu büyüğünün kendisine “işine bak işine” deyip amatör gazeteciyi gerçek müteahhitliğe teşvik etmesini kıvançla izleriz.

Şimdi… “Altılı Masa’ya neden oy verelim ki” diyenlere en taze cevap:

Onlardan biri ya da bazıları bir gün gelir de kıdem kazanır da böylelerini önünüze “millet” vekili adayı diye koyup size yutturmaya kalkarlarsa onlara da oy moy vermezsiniz.

Ama şimdilik yeni rakipleri denemekte fayda var. Zira, pabuç yalamış bu kirli ellerle, bırakınız demokrasiyi, cacık bile olmaz.