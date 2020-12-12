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12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Parlamenter Demokrasinin erdemleri

Ahmet BATTAL
12 Aralık 2020, Cumartesi
Siyasette genel bir kabz hali var, ama akademiden farklı ve ümit verici sesler de yükseliyor.

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden (eski Gazi’den) Anayasa Hukukçusu Doç. Dr. Ömer Keskinsoy, Semih Batur Kaya ile birlikte “Parlamenter Demokrasinin Erdemleri” adlı bir kitap yazmış ve Yetkin Hukuk Yayınları'nda yayınlatmış. 

Erdoğan ve Bahçeli bu kitaba muhtemelen elini bile sürmez. Ama İnşallah liderler Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ve etkili muhalif siyasetçiler bu kitabı okur, okutur ve sistem arayışlarında istifade ederler. 

Bugün bu kitabın önsözünü paylaşacağız: 

“Parlamenter Demokrasinin Erdemleri” konusunu yazma fikri, 2017 yılı Anayasa değişiklikleri çerçevesinde getirilen yeni hükümet modeliyle ilgili düzenlemelerden mütevellittir. Bu çerçevede meslektaşım Semih Batur Kaya ile birlikte bu çalışmayı yapmaya karar verdik. 

Parlamenter sistem tarihsel bir sürecin, dolayısıyla tecrübelerin neticesinde ortaya çıkan bir sistemdir. Hâlbuki başkanlık sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kurucu Babalarının masa başında formülize ettiği bir sistemdir. Bu sebeple parlamenter sistem kendi doğal mecrasında ortaya çıkmış adeta tabiî bir oluşumun ürünü iken başkanlık sistemi sun'î-yapay bir sistem olarak ABD’nin Kurucu Babaları tarafından tasarlanmış bir sistemdir. 

Teşbihte hata olmaz, hatasız teşbih olmaz kabilinden, her şeyin tabiîsinin tercih edilmesinin daha isabetli olacağı malûmdur. Parlamenter sistem uzun soluklu mücadelelerin sonucu anayasa hukuku teamülü haline gelmiş esaslara dayanmaktadır. Bu çerçevede sistemin en belirgin özelliği ve tercih edilme gerekçeleri, denge ve denetim mekanizmalarının işlevselliği, oydaşmacı demokrasiye açık bir sistem olmak şeklinde ifade edilebilir. 

Başkanlık sistemi ortaya çıkışı itibarıyla belli bir yerde ve belli formüller üzerine inşa edilen bir sistemdir. Binaenaleyh pozitif bilimler olan fizik, kimya gibi alanlarda üretilen formüllerin dışına çıkarak hareket edildiğinde istenilen neticelerin ortaya çıkmasının imkânsızlığı neyse başkanlık sisteminin melezleştirilerek aynı sonuçların ortaya çıkmasını beklemek de imkânsızdır. 

Öte yandan parlamenter sistemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından yüz elli yıla yakın tecrübe edilmiş ve içselleştirilmiş bir boyutu vardır. Tecrübe edilmiş ve devletin kurumsal yapısının temeli olmuş en kötü sistemin tecrübe edilmemiş ve devlet geleneğiyle bağdaşırlığı muamma bir sisteme göre daha tercihe şayan olacağı açıktır. 2017 Anayasa değişiklikleriyle getirilen sistemin tam bir başkanlık sistemi olmamasının sistemden kaynaklı sorunları ayrıca derinleştirici bir husus olduğu da ifade edilmelidir. 

Sistemden kaynaklanan sorunların çözümü için melez bir sistem benimsemektense parlamenter sistemin aksayan yönlerinin giderilmesi yönünde adımlar atılması ve düzenlemeler getirilmesi çok daha isabetli bir yol olurdu. 

Sonuç olarak yeni sistemi yerleştirmek için atılan adımların pek azı sistemin onarılmasında tercih edilseydi daha kalıcı ve mutlak çözüm tercih edilmiş olurdu. Meselâ yeni sistemin parçalı parlamento yapısının yürütme yönünden sebebiyet vereceği sorunları ortadan kaldırmak için, partilerin ittifak halinde seçime girmeleri ve bu yolla fiilî koalisyonların kurulması adımı parlamenter sistemde çok daha işlevsel olabilirdi. 

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