Pencereyi açmanın sevabı

Toplumsal muhalefeti baskı altında tutmak için yapılanlar her geçen gün arttırılıyor.

İnsanlar birbiriyle kulaktan kulağa konuşmaya bile korkar hale geldiler.

Komşuya cesaret vermek için pencere açmak ve birazcık sesli konuşmak sevap haline geldi.

Gariptir, saçma sapan olaylar ve adli uygulamalar hakkında yayınladığı düz haberlerle, muhalif medya da bu gidişata alet ediliyor ya da oluyor.

“Ekmek Üreticileri Sendikası” adında bir oluşumun başkanı olduğunu söyleyip her nasılsa HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un konuğu olan Cihan Kolivar adlı sıkı muhalif, önceki gün canlı yayında –durduruluncaya kadar- şunları söylemiş:

“Madem buna siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz, ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum. Ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.”

Kolivar bu aşamada durdurulmuş ve sonrasında “Türk milletini alenen aşağılamak” suçundan re’sen soruşturma başlatılarak karakola davet edilmiş. Belki de tutuklanacak.

Basında bu konu bilhassa bu şekilde haber yapıldı. Oysa bizce haber yanlış.

Zira TCK 301’de yer alan “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunun tarifi şöyle:

“(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. (4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.”

Haberler yanlış, zira;

-Aynı gün Adalet Bakanı izin vermiş ve soruşturma başlatılmış olamayacağına göre demek bu soruşturmada soruşturulan suç başka.

-Konuşmanın içeriğinde yer alan “aptal” kelimesi yargı kararlarında hakaret içeren bir söz olarak kabul edilmediğine göre demek suç aşağılama suçu değil.

-Zaten konuşmanın geneli bu ifadenin eleştiri niteliğinde olduğunu da gösteriyor. (Eleştirinin içeriğine katılıp katılmayacağınız ayrı konu.)

O halde Cihan Kolivar’ın gözaltına alınmasının ve dün adliyeye sevk edildiğine göre belki de tutuklu yargılanacak ve ceza alacak olmasının sebebi başka.

Bizce sebep şu:

TCK’nın gizli maddelerinden birinde “iktidara muhalefet etme” suçu var.

“Seçmenlerin yöneticilerimizi seçenler kısmı bu seçimi yapmakla ve sürdürmekle aptallık etti ve halen de bunun farkında değil” demek bu suçu oluşturuyor.

Bu suç sorgusuz yargısız ceza gerektirmez ama sorgulama ve korkutma cezası gerektirir.

Kaçıncı madde olduğunu söyleyemeyiz. Gizli.

Basiretli görevliler biliyor. O yeter.

Bu kural Anayasa’da yer alan “suçun ve cezanın kanuniliği ilkesi”nin bir istisnasıdır. Her kuralın bazı istisnaları olur.

“Bu doğru mu” diye sormayın. Mesele siz değilsiniz. Hedef başkaları.

Lozan’ın gizli maddelerinin olduğuna ve 100 sene sonra hükümsüz kalacağına inanan seçmen, TCK’da bazı gizli maddelerin varlığına neden inanmasın!