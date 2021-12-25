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25 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Planlı eskitme ve malikiyetin biçim değiştirmesi

Ahmet BATTAL
25 Aralık 2021, Cumartesi
Dünkü yazımızda bazı teknoloji ürünleri imalatçılarının yeni ürün satabilmek için yaptıkları bir imalat hilesi olan “planlı eskitme”den bahsettik.

Kırk senede çöpe gidecek sağlamlıkta bir makine yapmak mümkünken sırf daha fazla satabilmek ve daha fazla kazanabilmek için dört senede çöpe gidecek makine yapmak demek olan “planlı eskitme”yi tarif edip bazı örneklerini aktardık ve bu hilenin sebebi, sonucu ve çareleri hakkında bilgi verdik.

Bugün bu olayın diğer bir yönüne, mülkiyet kavramının biçim değiştirmesi üzerindeki dolaylı etkisine bakacağız. 

Planlı eskitme davranışları devletlerin ve uluslar arası otoritelerin de katkısıyla tesbit edilmeye ve yasaklanmaya başladıkça, kazancını sürdürmek isteyen bazı insaflı teknoloji ürünü üreticileri başka bir alternatife yöneldi: 

Satmak yerine kiraya vermek. 

Ya da “ürettiğini satmaktan kazanmak” ve bunun için kısa ömürlü olanını çok çok üretmek yerine “ürettiğini kullandırmaktan kazanmak” ve bunun için de daha dayanıklıyı üretmek.

Çarşaf imalatçısı otele çarşaf satarsa dayanıklısını yapmaya çalışmaz. Ama otel çarşafı üreticisinden kiralarsa üretici daima çarşafın daha uzun ömürlüsünü yapmaya çalışır. 

Avrupa’da bir havaalanının işletmecisi, koca tesisin aydınlatmasını tek bir ampul satın almadan yapıyor. Ampul imalatçısı ile aydınlatma hizmeti anlaşması yapmış. Ampul imalatçısı ürettiği ampulleri başkasına satmak yerine kendi üstlendiği aydınlatma işinde kullanmaya başlayınca ister istemez daha tasarruflu ve elbette daha uzun ömürlü ampul yapmaya yöneliyor. 

Benzer imkânı teknoloji ürünü ev eşyalarımız ve hatta cep telefonumuz için bile düşünebiliriz. 

Bu durum, kullandığımız eşyanın “bizim malımız” olmaktan çıkmasına sebep oluyor. “Başkasının malının kullanıcısı” haline geliyoruz. Mülkiyet ve malikiyet biçim değiştiriyor. 

Bu gidişata bir de insan gücünün yerini hızla makinelerin alması da eklenince yakın geleceğin başka ne tür değişikliklere gebe olduğu daha kolay anlaşılabilir. 

En esaslı problem, aşırı bireyselleşmeyle yalnızlaştırılmış ve mülksüzleştirilerek varlıkla bağı koparılmış kişilerden oluşan kitlelerin, adeta pimi çekilmiş el bombası gibi yaşaması. Buna bağlı olarak servet düşmanlığının ve mülkiyet tahripkârlığının yeniden yaygınlaşması. Bunun engellenebilmesi için ise zenginden fakire bedelsiz varlık akışının paylaşımcılık esasıyla ve kamu gücü yardımıyla yapılması gerekir. 

Önemli mekanizmalardan biri olan “vatandaşlık temel geliri” meselesini daha önce de yazmıştık. Bir örneği şu: 

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/modern-gog-magoglara-care_511358

Asıl mesele ise zengin ile fakir arasındaki farkı uçurum olmaktan çıkarıp tırmanılabilir kısa basamaklar halinde tutabilecek mekanizmalar. 

Veren zengin, aslında Allah’ın emaneti olan malı kendi malı gibi bilir de fakire ihsanı adeta kendi etinden koparıp verirse bunun sosyal barışa etkisi sınırlı olur. 

Buna karşılık, veren zengin, verdiğini “bu, Allah’ın mülkü olup benim elimde emanet bulunan malda fakirin hakkıdır, borcumu ödüyorum” diyerek yani “zekat namına” verirse, alan da “alacağını alır gibi” ve minnet altına girmeden alır ve böylece sosyal barış da daha iyi sağlanır.

Demek asıl mesele yine niyette… 

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