Planlı eskitmeden dairevî (döngüsel) ekonomiye

Geçen Cuma günü, 1946’dan bu yana Ankara Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün 34. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu’na iştirak ettik.

Doç. Dr. Başak Şit İmamoğlu “Yargıtay Kararlarında Planlı Eskitme” başlıklı tebliğinde ilginç ve önemli bilgiler verdi.

Önce “planlı eskitme”ye bakalım.

Bir soruyla başlayalım. Doğrusu hangisidir: “Attığını kullan” mı “kullandığını at” mı?

Şöyle açıklayalım:

Teknoloji hızla gelişiyor. İmalat teknikleri ve malzeme kalitesi giderek artıyor. Bu tamam.

O halde şunları cevaplayalım:

-Eskiden yirmi otuz sene dayanan beyaz eşyalarımız şimdilerde neden beş on sene sonra ıskartaya çıkıyor? Acaba imalatçıları o ürünlerin bazı parçalarını “bilerek” kısa ömürlü yapıyor olabilir mi?

- Kalite sembolü sayılan dünya markalarının yeni otomobilleri eski otomobillerine nazaran neden daha az kaliteli ve daha az dayanıklı? Acaba yenisini satın almaya teşvikin dolaylı ve hileli bir yolunu bulmuş olabilirler mi?

- En az on sene dayanması mümkün olan bir yazıcı neden iki üç senede verimsiz hale geliyor? Yazılımındaki bir sayaç o yazıcıya “sık bozulma zamanın geldi” komutu veriyor olabilir mi?

- Donanımı gayet sağlam olan cep telefonunuz yazılımcısının ısrarla yüklemenizi istediği yeni versiyon yazılımı yüklediğinizde kısa süre sonra neden kapasite yetersizliği sebebiyle ıskartaya çıkıyor ve sizi yenisini almaya mecbur ediyor?

Cevapları belli:

Yenisini satmadıkça para kazanamayacak olan bir patron, vicdanı da yoksa bunları ve daha fazlasını neden yapmasın ki?

Bunların olduğunu ve olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ne yapabiliriz?

Sivil toplum ve tüketici örgütleri birleşip güçlenebilir. Devleti tedbirler almaya zorlayabilir.

Bazı gelişmiş ülkelerde bu konuda olumlu gelişmeler sağlamaya yönelik enstitüler ve dernekler kurulmuş.

Yine Fransa ve Brezilya gibi bazı ülkelerde kanun koyucular bazı tedbirler almaya başlamışlar bile.

Meselâ Fransa planlı eskitmeyi suç olarak tarif etmiş ve bunu yapan imalatçılara hapis ve para cezaları vermeyi kanunla düzenlemiş.

Bu işin elbette birçok boyutu var. Ama en önemlisi dünyayı çöplüğe çevirme konusundaki “başarı”sı.

Öyle ya; kırk senede çöpe gidecek sağlamlıkta bir makine yapmak mümkünken sırf daha fazla satabilmek ve daha fazla kazanabilmek için dört senede çöpe gidecek makine yapmak demek, on kat daha fazla teknoloji çöpü çıkarmak demek.

Üstelik bu çöp işi bir ya da birkaç devletin meselesi olamayacak kadar genel ve hatta uzayı bile ilgilendirecek kadar evrensel bir konu.

Çare belli. Çöpü azaltmak. Çöpte vahşi depolama sisteminden vazgeçmek. Dönüşümü geliştirmek. Üretimde dönüştürülebilen malzeme kullanmak ve sürekli dönüşümü sağlamak.

Buna bir ekonomik model olarak “circular economy” deniyor. Uzmanları bu terimi Türkçeye “dairesel ekonomi” ya da “döngüsel ekonomi” olarak çeviriyorlar.

Türkiye’de hükümetlerin bu konuda bir gayret içinde olduğunu görmek mutluluk veriyor. Ancak yeterli olduğunu söylemek maalesef mümkün değil.

Olayın mülkiyete ilişkin yönlerine yarın bakalım.