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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Rahat olun, hazır olun…

Ahmet BATTAL
23 Mart 2022, Çarşamba
Bakan gibi değil de amigo gibi konuşmayı seven bir Bakan var: Nurettin Nebati. Tarz meselesi.

Kendisinin ne Bakanı olduğu çok da önemli değil. Zira asıl Bakan Erdoğan. O bir yedek Bakan. Şimdilik. Kendisi de söylüyor zaten. 

İşte o Bakan Türkiye’ye yatırımcı çekmek için geçen hafta Fransa’da yapılan bir toplantıda hayli garip şeyler söylemişti: 

“Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz.” 

Yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuatı ya da bürokrasiyi neden sever ki bir Bakan? Herhalde bunları değil de bunları aşmayı ya da değiştirmeyi seviyordur. 

O zaman da sormak lazım. Böyle bir işi neden sever ki bir Bakan? Sevilecek bir iş mi bu? Haydi seviyor. Söylenir mi bu böyle…

Kavga etmeyi de seviyor anlaşılan Bakan. Ya da sevmiyor ama mecbur kalıyor kavga etmeye. Ama işinin bir yerinde “kavga” var. 

Bürokrasiyi “alaşağı” etmeyi de seviyor Bakan. Neden kendi bürokratlarının bürokrasisini alıp aşağı ediyor ki? Acaba kendi bürokrasisi değil mi? Acaba yoksa kendisi muhalefet mi ya da muhalefetten iktidar devralıp yeni mi iktidar oldu? Kimden devralmıştı ki Bakanlığı? 

“Mevzuatı da değiştiririz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var” dediğine göre Bakanlık olarak kendi değiştirebileceği mevzuattan bahsetmiyor olsa gerek. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişebilecek mevzuattan bahsettiğini sanıyoruz. Zira her halde ikisi birleşip TBMM’nin çıkardığı kanunları diledikleri gibi değiştiremiyorlardır. 

Yoksa o da mı oluyor? Bunu da TBMM Başkanı düşünsün artık! 

Biz bunları düşünürken Bakan Nebati, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bu kere şunları da söylemiş: 

“Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak girişimcilerin önünü kesip engel koyamaz. Yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Bu engellerin önünde biz dururuz.”

Nasıl yani? AKP’nin 20 yıllık iktidarından sonra hâlâ bürokratik oligarşi mi varmış? 

Yoksa Bakan başka bir şey mi kastediyor. 

Yoksa Bakan bu “savaş” ve “akıncılar” meselesiyle başka şeylere de mi işaret ediyor? 

Kulisler çalkalanacak…

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