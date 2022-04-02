Ramazanın alan eli

Ramazan geldi hoş geldi. De… Siyasete de ramazan mesaisi geldi. Zira dini siyasette kötüye kullanmanın kötü örneklerinin en yoğun yaşandığı ay geldi.

Bunu bütün partiler yapmaya çalışacak ama en çok da iktidar ortağı AKP -hem de kurulduğundan bu yana- yaptı, yapıyor ve yapacak.

Siyasetçinin samimi dindarlıktan neş’et eden ve samimiyetini gösteren dinî eylemlerini ve söylemlerini elbette ayakta alkışlarız. Diğerlerini ise ihlas demek olan din ve mukaddesat namına eleştirdik ve eleştiririz.

Bize düşen teşhis ve teşhir etmek.

Ramazan mutfağını yangın yerine çeviren fiyat artışlarından asgari ücretli işçilerin daha az etkilenmesi meselesi ile ilgili olarak bu kapsamda bir tesbitimiz var:

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ın 25 Mart’ta asgari ücretle ilgili açıklaması şöyleydi:

“Yıl ortasına geldiğimiz zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım önüme mevcut durumu getirir. Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.”

(Erdoğan altı ayda bir belirlemeye yeşil ışık yakan bu söyleminden önceki gün vazgeçti. Sık yapılan bu geri manevra ve sebepleri ayrıca tartışılabilir.)

Hayırlılık mukayesesi içeren bu son cümle bizim için oldukça dikkat çekiciydi.

Asgari ücret işverenin işçisine ödediği asgari para.

Devletin kendi işçisine işveren olarak ödeyeceği para için kimse devletin elini tutmuyor. Dilediği kadar arttırır. Ne kadar çok verse o kadar iyidir. Ama hizmetkâr devlet bunu yaparken “ben ‘veren el’im, hayır yaptım” demeye kalkmaz, kalkamaz.

Özel sektöre gelince: Patronların ödeyeceği ücreti için tesbit yapan bir Çalışma Bakanı ve bir Cumhurbaşkanı acaba “veren el” midir?

Daha da önemlisi, asgari ücret, bir zekat, sadaka ya da bağış mıdır ki veren el ile alan el arasında “hayırlılık” yönünden bir fark olsun.

O meşhur Hadis-i Şerif patronları işçilerden daha hayırlı mı görüyor? Malikiyet devrinde bu Hadisin manası bu mudur?

Bir Cumhurbaşkanı, asgari ücrete yüksek zam verdiğinde “verdiren el” olarak hayırlı bir iş yapmış olduğunu düşünebilir.

Ama bir Cumhurbaşkanı “verdiren el” olarak kendi elinin asgari ücret alan işçinin elinden daha hayırlı olduğunu söyleyemez.

Hatta bunu düşünemez.

Aksi halde önemli bir Hadisi vasıta ederek dini siyasetine alet etmiş olur.

Bu ramazanın, “alan eller” için, “verdiren eller”in samimiyetinin de sorgulandığı bir uyanışa vesile olacak kadar hoş gelmiş olmasını dileriz.

