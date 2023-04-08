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8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Rektörler neden öcülerden tedirgin?

Ahmet BATTAL
08 Nisan 2023, Cumartesi
Seçim yaklaşıp da iktidarın “gidici”liği ihtimali kuvvetlendikçe bazı bürokratlardaki ve bilhassa rektörlerdeki tedirginlik daha da görünür hale geliyor.

Üniversiteler Anayasa gereği özerk olduğuna göre bilhassa rektörlerin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmaması lazım diye düşünülebilir. Düşünülebilirdi…

Eğer eski sistem geçerli olsaydı.

Yani parlamenter sistem yürürlükte olsaydı ve rektörler seçimle geliyor olsaydı ve üniversite özerkliği güçlendirilmiş olsaydı ve üniversiteler toplumsal muhalefetin kalite merkezleri olabilselerdi böyle düşünülebilirdi. 

Oysa şimdi tek seçim ve çok atama var.

Rektör seçimleri bir gece yarısı operasyonuyla ve KHK düzeniyle kaldırıldı. Atamalar da sadece cumhurbaşkanının iradesine bağlandı. 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan 3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre rektörlerin görev süreleri dört yıl. Ama yeni gelecek cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun, görevinin birinci günündeki yeni bir CBK ile bu süreyi dört güne indirmesinin ve “atem tutem men seni, sirkeye katem men seni” ninnisi söylemesinin önünde hiçbir engel yok!

Bütün kurullar ve bilhassa YÖK Genel Kurulu ve ÜAK gibi kurullar hem hukuken ve hem de bilhassa fiilen göstermelik hale getirildi.

Birileri bu yazdıklarımızdan memnun olmayabilir ve hatta itiraz etmek de isteyebilir. Ama TBMM’nin bile göstermelik hale geldiği bir sistemde bu tesbitlerimiz aslında hiç de şaşırtıcı değil. 

Bugünkü sistemde demokrasi tek seçime bağlanmış halde. Kuvvetler ayrılığı gibi özerklikler de anlamını kaybetmiş durumda. “Kazanan her şeyi alır” kuralı geçerli.

“Başkanla gelen başkanla gider” kuralı belki üst bürokrasi için mantıklıydı. Siyasetçinin, kendisiyle çalışacak olanları seçip atama ve kendi siyasetine uyum göstermeyeni kenara koyma hakkı mantıklı sayılabilirdi. 

Başkanlık sisteminde de parlamenter sistemde de bürokrasinin siyasetçinin emrinde olması ve siyasetçinin de milletin hizmetkârı olması prensibi bunu gerektirirdi ve tutarlıydı. 

Ama mesela rektörler için buna gerek yok ve yoktu, zira üniversite özerkliği rektörlerin siyasi iktidardan bağımsızlığını ve en azından “başkanla gelir, başkanla gider” kuralının uygulanmamasını gerektiriyor.  

Ama bu iktidar, üniversiteyi inşaat arazisi ve rektörleri de iktidarın inşaat ihale birim başkanı olarak gördüğü için “başkanla gelip başkanla gitme” işini normalleştirdi. 

Dolayısıyla artık özerklikten ve bunun ilkesel sonuçlarından söz etmek mümkün değil. 

Bu sebeple rektörler tedirgin. Başka bazı bürokratlar da tedirgin. En garibi de Diyanet İşleri Başkanı’nın ve yardımcılarının tedirginliği.

Gönüllü ve samimi biçimde “AK Partiliyim” diyebilen -çoğu yönetim kademelerindeki- az sayıda akademisyen de tedirgin ve yakın çevresinden bu sebeple AKMHP’ye oy istiyor. “Aman düzenimiz bozulmasın, bizimki bozulursa sizinki de bozulur” havasındalar. 

Oysa şimdiki “düzen” gerçekte “düzen” değil. Bozulması da gerçek bozulma değil. 

Önce bunda anlaşmak lazım. 

“Öcü” ile korkutma işi sonra gelsin…

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