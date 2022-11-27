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27 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Resmî cemevleri hayırlı olsun

Ahmet BATTAL
27 Kasım 2022, Pazar
Cemevlerine bir tür kamusal alan ve dolayısıyla bir yönüyle ibadethane statüsü kazandıran kanun değişiklikleri dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Böylece bu toprakların devleti yüzyıllardır yapamadığını yaptı. 

Yüzlerce yıllık kitlesel yanlıştan dönüldü. 

Yüzyıllarca adeta yeraltında kalmış olan bir kurumsal yapı demokrasinin de katkısı sayesinde gerçi yıllardır yerüstündeydi ama devletçe “görmezden geliniyordu”. 

Bu kanunla artık görünürlüğü devletçe de tescillendi. 

Cemevlerinin elektrik parasının kamu kaynaklarından ödenmesi gibi sembolik şeyler de elbette kıymetli. Ama bizce asıl önemli olan, bundan sonra belediyelerce yapılacak imar planlarında ihtiyaca göre cemevi yerinin de ayrılacak olması. 

Başlıktaki “resmî cemevi”ne gelince… 

Elbette ironi. Yani olmasını değil olmamasını istediğimiz için orada.  

Zira resmiyet devletin kendisine aittir. Devlet sivil toplumu kuşatamaz ve kuşatmaya çalışmamalı.

Aksine, sivil toplum veya sivil toplumlar devleti oluşturmalı ve kuşatıp kavramalı, yanlış yapmasını engellemeli. 

Toplumsal olan resmî değildir. 

Kültürel ve dinî alanda olan da resmî değildir ve olamaz. 

Ama karşımızda, laiklik kılıfı altında yaptığı uygulamalarla camiyi “bile” neredeyse yüz sene öncesinden “bir tür” resmileştirme işini başarmış olan bir devlet var. 

Kendisine karşı uyanık olmamız gereken bir devlet bu. 

İşte o devlet son yıllarda, “dışladığı dindarlar” hariç neredeyse bütün dindarlara “benim devletim” ama “benim babam/rabbım/sahibim olan benim devletim” dedirmeyi başarmış bir devlet olarak her şeyi kuşatıp kavrıyor ve her şeyi resmîleştiriyor. 

Örgütlü toplum hayaliyle yirmi sene önce çıkılan yolda örgütlü dindarların muhalif olmasının dahi tek başına suç sayılabildiği dönemlerden geçiyoruz. 

Bu sebeple resmiyetten hep korkuyoruz. 

Cemevlerinin içinde ne yapılacağına ve ne yapılmayacağına devletin karışmayacağını ummak isteriz. Camilerdeki hutbe makamlarının “resmî makam” hali ortada. Bu konuda, devlete göbekten bağlı bir Diyanet İşleri Başkanlığına güvenilemeyeceği de açık.

Bu tür mekânlara kamusal alanın tümü için geçerli olan güvenlik endişesi dışında hiçbir gerekçeyle müdahale edilememesi aslında Anayasanın da emri. 

Bugünkü noktaya elbette kolaylıkla gelinmedi. 

“İslam’da ibadethane tektir, o da camidir, ibadethane arayan camiye gelsin, cemevi de neyin nesi” gibi klasik söylemlerin pratik değerinin olmadığını herkes bilir. 

Cami-cemevi ilişkisinin ve ayrımının içini zaman dolduracak. Bizce bu konuda endişeye gerek yok. 

Bu noktada Yeni Asya’nın özgün yaklaşımının bütün dindarlara malolması için yayınlar ve ziyaretler yapmak çok kıymetli. 

Hayırlı olsun ziyaretleri ile başlanıp cemaat ziyaretleri biçiminde sürdürülmeli.  

Zira cemevi de bir cemaat mekânıdır!

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