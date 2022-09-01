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1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Resmî daireler ve resmî görüşler

Ahmet BATTAL
01 Eylül 2022, Perşembe
Meşhur bir hikâyenin çeşitli versiyonları var. Birini mutlaka duymuşsunuzdur.

Mesela şöyle:

Yüksek bürokrat Diyarbakır’da uçaktan iner. Resmî plakalı araç kendisini alır ve yağmur altında şehre doğru ilerler. Bürokrat şoförle sohbete başlar: 

-Nasılsınız?

-Sizlere duacıyız. Çok iyiyiz hamdolsun.

-Devletimizin hizmetlerinden memnun musunuz?

-Allah devletimize zeval vermesin, çok memnunuz.

Sohbet bu minvalde devam ederken aracın tekeri su dolu kasise girip çıkar ve şoför haklı olarak ve insiyakî biçimde “hay bu kalitesiz yolu yapanın da yaptıranın da …” diye açar ağzını yumar gözünü.

Bürokrat bu tepkiyi görünce sorar: “Az evvel ‘her şey çok güzel’ diyordun, ne oldu da şimdi böyle şeyler söylüyorsun?” 

Resmî aracın resmî şoförü bürokrata cevabı resmen yapıştırır: “Az evvelkiler benim resmî görüşümdü efendim!” 

Kaç ülkede memurların ve hatta vatandaşların “resmî görüşü” vardır?

Kuzey Kore, Çin, Rusya ve Küba dışındakileri pek bilemiyoruz. Ama demokrasisini derinleştirmiş ülkelerde görüş farkının asgariye indiğini kolaylıkla tahmin edebiliyoruz. 

Devlet memurunun ve vatandaşın devletten samimi olarak memnun olabildiği ve devleti samimi olarak eleştirebildiği ülkelere ne kadar gıpta etsek azdır. Ama asıl yapmamız gereken onlara yetişmeye ve onları geçmeye çalışmaktır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde öteden beri bir konuda devlet memurlarının iki görüşü vardır:

M. Kemal’e saygı “gösterilme” ve hatta seviliyormuş gibi yapılma mecburiyeti ve rakiplerinin ve hasımlarının sevilmeme mecburiyeti konusunda. 

M. Kemal’in hasımları konusunda neredeyse tek istisna Mehmet Akif Ersoy. Ama onda da tam bir perdeleme var. Yani bir vatandaşın ve dolayısıyla bir memurun samimi olarak her şeyiyle hem M. Kemal’i ve hem de M. Akif’i sevmesi ve kabullenmesi aslında mümkün değil ama “…müş gibi” yapılıyor. 

Ancak 2013’ten ve bilhassa 15 Temmuz 2016’dan itibaren bu “…mış gibi” yapma tavrına bir de “…öcü”lük meselesi eklendi. 

Geçenlerde bir işlem sebebiyle yolumuz bir semt karakoluna “düştü”.

Karakolda gördüğümüz, yürüyen, oturan ve duvarda asılı duran insan manzaraları, eskisinden pek de farklı değildi. Sadece başörtülü bir polis memuru da vardı. (Ama onun da suratı sirkeli turşu satıyordu.) 

İki sivil polis memurunun birbiriyle mahremce konuşmalarını duyduk. Onlar bizim onları duyduğumuzu duymadıkları için gayrı resmî görüş frekansında idiler. Konuşmalarından “…öcü” meselesinde ikisinin de resmî görüşleri ile gayrı resmî görüşlerinin tamamen zıt olduğunu kolaylıkla anlayabildik. 

Kalplerinden geçeni adeta duyduk veya duyumsadık. 

İşte bu yazı o duyumsamanın neticesidir. 

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