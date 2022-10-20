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20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

RTÜK’ün tarafsızlık karnesi

Ahmet BATTAL
20 Ekim 2022, Perşembe
Geçen haftalarda Yeni Asya’da “RTÜK’ün tarafsızlık karnesi!” başlıklı bir haber okudunuz:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, 1 Ocak-15 Eylül arasında televizyon kanallarına verilen cezaları, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ‘televizyon kanalları arasında ayrım yapmıyoruz’ dediği tablo bu” notuyla paylaşmış. 

Taşcı’nın paylaştığı verilere göre yılın ilk 9 ayında Halk TV, Tele1, KRT, FOX TV ve Flash Haber’e toplamda 11,5 milyon TL tutarında 38 ceza kesilmiş.

Buna karşılık, A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-Net’e hiç ceza verilmemiş. 

TGRT Haber, Beyaz TV ve ATV’ye ise birer ceza kesilmiş.

Neden? 

Birinci grup çok kötü yayıncılık yapıyor da ikinci ve üçüncü grup çok iyi bir yayıncılık mı yapıyor? 

Elbette değil. 

Bu rakamların sebebi net: 

Birinci grup, yanlışıyla doğrusuyla, “yayıncılık” yapıyor. İkinci ve üçüncü grup ise Anadolu Ajansının ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının şubesi olarak çalışıyor. 

Bu bir iddia değil. Bir vakıa. 

Hem de bir kriminal vakıa. 

Delilleri zaten ortada. 

Sadece, sorgusu ve yargısı AKP iktidarından sonra yapılabilecek türden bir vakıa. 

Demokrasilerde basın; yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvettir. Bir tür muhalefettir. İktidarların denetçisidir. 

Herhangi bir iktidarı “kayıtsız şartsız” destekleyen medya, medya değil –af buyurunuz- iktidarın kapısının bekçi köpeğidir. 

Maziyi bilenler söylüyor: Basın hiçbir zaman bu kadar açıktan “bekçi köpeği” muamelesi görmemişti. 

İktidar eliyle araçsallaştırılan bir TMSF eliyle araçsallaştırılan bir basının varacağı yer burasıydı. 

Muhalif basına cezaya gelince: 

Ceza canlılık alametidir. 

Trafiğe çıkmayan araca ceza mı olur!

Bu haber ve benzerleri aslında muhalefetin lehine ve iyi bir haberdir. 

İlk demokratik seçimden sonra yürürlükten kalkacağı açık olan Sansür Kanununu bir de bu gözle değerlendirirsek çok şey görürüz. 

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