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3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Rus köstekli ABD destekli iktidar saati

Ahmet BATTAL
03 Nisan 2022, Pazar
AKP İstanbul Teşkilatında ilginç bir şeyler oluyor.

Marmara Hukuk Fakültesi’nde “basına kapalıydı” denilen bir toplantıda konuşan Ethem Sancak adlı saray kıdemlisi Rusçu iş adamı, dostu Perinçek’in Aydınlık’ının verdiği habere göre aynen şöyle demiş:

“Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık.” 

Kendisi bu sözleri inkâr etse de basında bu haber yayılıp da muhtemelen haberin doğru olduğu anlaşılınca AKP İstanbul İl Yönetimi Sancak’ı “kesin ihraç” talebiyle disipline sevketmiş.

Sancak halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’a olayla ilgili olarak “Tamamen yalan. Mustafa Karaalioğlu ve Davutoğlu ve ekibi Tayyip Erdoğan ve benim aramı bozmak için her türlü numarayı çeviriyorlar. Boşuna uğraşmasınlar.” demiş. 

Ayrıca Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre Sancak soruşturma üzerine partiden istifa etmiş ve şunu söylemiş: 

“Bu konuda benim bir hamlem olmayacak. Canları sağ olsun. Benim partizanlık, particilik gibi bir derdim yok. Ben Tayyip Erdoğan’ın neferiyim. Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Tayyip Erdoğan’ın davasına ve yücelttiği bayrağa hizmet edeceğim neferi olarak.”

Bu cümlelerdeki “davasında dik durduğu sürece” kaydının kıymetini ancak “istikamet” kavramını bilen bilir. Geçelim. 

Ama böyle birinin “Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik” cümlesi sebebiyle disipline verilmesi ayrıca tahlile muhtaç.

Zira AKP iktidarının başlangıcı ve ABD’nin tutumu açısından sadece üç ihtimal var:

Birinci ihtimal AKP’nin iktidar yürüyüşüne ABD’nin tarafsız ve hatta ilgisiz kalmış olması. Bu ihtimali herhalde aklı başında hiç kimse söyleyemez. Geçelim.

İkinci ihtimal AKP’nin ABD’nin engellemesine rağmen iktidara gelmiş olması. Bu ikinci ihtimali bilhassa 2013’ten itibaren AKMHP iktidarının Rus-Çin güdümüne girmesinden sonra maziye sünger çekmek isteyen birileri söylemek isteyebilir. Ama ortaya koyacağı delillerle olsa olsa havuz medyası izleyicilerini ikna (!) eder. 

Üçüncüsü ise AKP’nin ABD’nin de desteğiyle iktidara gelmiş olması.

Bu ihtimale gelince: 

ABD’deki Türk lobisi’nin ve bilhassa o zamanlar “Hocaefendimiz” dedikleri Gülen ve ekibinin 2001’den itibaren başlayıp 2011’e kadar kemal-i hahişle süren AKP desteğini inkâr edecek bir babayiğit herhalde yoktur. 

ABD de herhalde “görünen destek” türünden desteği başka türlü veremez. 

Görünmeyen destek ve köstek ise yakında ceplerden çıkar ve görünür olur! 

Ama o sırada o köstekli saatler kaçı gösterir bilinmez… 

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