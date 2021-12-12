Sabredenlere müjdele

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan önceki gün İstanbul’da “İslâm Ülkeleri Parlamento Konferansı”nın açılışında kısık sesiyle bir “hoş geldiniz” okuşması (okuma konuşması) yaptı.

Okuşmasına Bakara Sûresinin 155’inci âyetinin mealini şu şekilde okuyarak başladı:

“Rabbimiz Kur’ân’ı Kerîm’de ‘Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele’ bu şekilde buyurmaktadır.”

Konuşmanın hemen devamından anlaşıldığına göre Erdoğan’ın bu ayeti okumaktan maksadı umumî bir musibet olan pandemi şartlarında çekilen sıkıntılara karşı sabır tavsiyesi ve talebi idi.

Ancak “sosyal medya muhalefeti”, bu okuyuşu, son günlerde ortaya çıkan pahalılık ve iktisadî kriz sebebiyle fakire yapılan bir tavsiye olarak görme ve gösterme eğilimine girdi ve önemli ölçüde de başardı.

Erdoğan’ın bu konuşma metnini bu şekilde hazırlayanların bu riski öngöremediği anlaşıyor. Büyük basiretsizlik.

Zira her ne olursa olsun yanlış anlaşılmaya müsait bir ayet “okuma” biçimi bu. Çoğuna göre bir “kullanma” ve hatta bir “kötüye kullanma”.

Elbette bir kötüye kullanmanın var olduğunu söyleyebilmek için niyeti sorgulamak gerekir ve bu kadarına hakkımızın olmadığını söyleyebiliriz.

Ama bu metni hazırlayanların niyetleri iyi bile olsa eylemlerinin kendi umdukları siyasî ya da dinî neticeyi verip vermediğini sorgulamak hem hakkımız ve hem de vazifemiz.

Ama daha önemlisi şu:

Bu sabır tavsiyesi İslâm ülkelerinden gelen ve konuşmanın asıl muhatapları durumunda olan parlamenterlerin ruh haline uygun olabilir. Zira çoğunda demokrasinin “d”si bile eksik.

Bu sabır tavsiyesi Dolmabahçe Sarayının müsrif ve mübezzir ortamına ise hiç uygun değil.

İnsanlar ve bilhassa gençler Erdoğan’ın –kendince- “dindarca bakış”ından olumlu etkilenmiyor. Keşke böyle olmasa, ama maalesef böyle.

Aksine, bu tür konuşmalarda her nedense “ele verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı” özdeyişi hatırlanıyor.

Bu gibi örnekler de gösteriyor ki bu şekilde kullanılan dinî kavramlar ve söylemler dine fayda değil zarar veriyor.

Üstelik bunlar siyasete ve bunu yapan siyasetçinin imajına da zarar veriyor. Samimiyetinin sorgulanmasına sebep oluyor.

Buraya kadarı kötü.

Ama bir şey var ki o iyi:

İnsanların din merkezli bu tür eylemlere ve söylemlere eskisi gibi prim vermediğini düşününce ümitleniyoruz.

Ne denilmişti: Sabredenlere müjdele…