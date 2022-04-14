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14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Safra üretim merkezleri

Ahmet BATTAL
14 Nisan 2022, Perşembe
Vücudun safra kesesi zaruri bir azamızdır.

Hazım için lazım olan serumu gıdanın üzerine şırıngadan boca eder gibi boşaltır. Bilen bilir, yokluğu büyük eksikliktir. O olmayınca vücut safrayı gıdaya damla damla ve sürekli damlatır. Hazım zorlaşır, sıhhat az da olsa kaybolur.  

Ama safra denilen asidi başka yerlerde başka şeyler için üretenler yakıcı ve tahrip edicilerdir. 

Dünkü Yeni Asya’da haberi okudunuz.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal Beyefendi, “Muhaliflik’ kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta ‘safra üretim merkezi’ fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, değerleri ve bekâsı tüm kişisel hedef ve ihtiraslarımızın önündedir! Bugünden, bilinçli bir şekilde, isimler üzerinden, ‘Cumhurbaşkanı adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir” demişti.

Gerçekten güzel bir benzetme: Safra üretim merkezi!

Ardından cumhurbaşkanı adayında bulunması gereken üç özellikten biri olarak “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” dediği için o merkezler arzuya fikir kılıfı giydirerek “altılı masada galiba bir çatlak var” şayiası yaymaya başlamışlardı. 

Bunun üzerine Uysal Beyefendi o safra üretim merkezlerini yeniden teşhis etti ve Fox TV’nin canlı yayınında da şunları söyledi:

“İsmi fiiliyatta geçmeyen, tartışılmayan birtakım insanların isimlerini ortaya atarak, toplumsal enerjiyi boşaltmak, toplumsal muhalefetin beklentisini, zihnini bulandırmak adına birtakım faaliyetler var. Toplumun buna itibar etmemesini söylüyorum. Orada Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan’ı hedef aldığım gibi gösteriyorlar. Hiçbir şekilde hedef almışlığımız yok. Bu gidişata ilkesel olarak itiraz etmiş Sayın Babacan var. Kendisini darbeye maruz kalmış Sayın Davutoğlu da demokrasi, hukuk, adalet, tek adama karşı parlamenter demokrasinin yanında omuz omuza mücadele veriyoruz. Bu masayı Türk milletin bekası, geleceği, demokrasinin cumhuriyetimiz değerleri açısından çok önemli görüyoruz. Bu birlikteliği pekiştirmek, manipüle etmeye çalışanlara karşı orada birtakım sınırlar çizmeye gayret gösterdim. Bundan ibarettir.” 

Evet, bu altılı masa arayış içindeki millete büyük bir umut verdi. Bilhassa “bu AKP” ve “bu Erdoğan” ile artık yol gidilemeyeceğini anlayan muhafazakârlar için “aman dağılmayın yoksa ülke dinsiz imansız CHP’nin kucağına düşecek” kara propagandalarını etkisiz hale getirdi ve getiriyor. 

Bu vesileyle bir not: 

Cemaate mensubiyet delilleriyle terör örgütü üyeliğinden yargılanıp mahkûm edilen ve cezasını tamamlayıp çıkan bir tanıdıkla sohbetimizde şunları söyledi:

“İçeride elbette çok şeyi düşündüm ve birçok konuda aydınlandım ama en çok da cemaatin AKP’ye başta adeta ölümüne destek olmuş iken sonra dönüp ‘AKP’ye oy vermeyin de kime verirseniz verin’ diyecek kadar savrulmasının sebeplerini düşündüm. Bir türlü anlamlandıramadım ve kafamda bir yere oturtamadım!” 

Altılı masa bilhassa muhafazakârların bu türden kafa karışıklıklarının da ilacı. Millet İttifakı’nın liderleri bunu da nazara almalı…

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