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5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Samsun kovboyları iş başında

Ahmet BATTAL
05 Şubat 2022, Cumartesi
Dünyanın çeşitli ülkelerinde kanunla korunan heykeller vardı. (Kuzey Kore gibi yerlerde halen de var. Bizde yok, olmaz da zaten!).

Bunların bir kısmı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kementlerle yerlerinden edildi. Önemli bir kısmı da Doğu Blokunun dağılmasıyla birlikte yerle bir edildi. 

Irak’ta Saddam’ınkilerin ve SSCB dönemi sonundaki Eski Rusya’da Lenin’inkilerin nasıl yıkıldığı hafızalardadır. 

Hepsinde yıkıma yönelik ciddî bir toplum baskısı vardır ve o heykellerin temsil ettiği şahısları sevenler dahi o büyük yıkılışlara kapı açan inkılâpların karşısında duramamıştı. 

Bilhassa Batı Avrupa ülkelerinde kişi heykelleri halen de var. Ama onlar “tek adam”ların heykelleri değil. Neredeyse her şehirde, o şehrin siyasetçisinin, komutanının, kurtarıcısının ya da sanatçısının vs. heykeli var. 

Bu çeşitliliğin de yardımıyla olsa gerek Avrupa Birliği ülkeleri “heykel yıkma” konusunda bir istisna. Onlar “heykelleri yıkmadan” “ideolojilerini yıkmayı” başarmış durumdalar. Devleti kişilerden kurtarmışlar, kişilikleri tarihe ve hatıralarını topluma tevdi etmişler. 

Onlar artık “bir kişi”yi ve heykelini kanunla korumuyorlar. İdeolojilerin tümünü reddetmeyi başardıkları için ideolojilerin taşlaşmış veya bronzlaşmış kap ve kalıpları olan heykellerle de heykelseverlerle de hesaplaşmışlar ve dertlerini bitirmişler. (Sadece Hitler ve Mussolini heykellerine karşı hassasiyetleri -elbette haklı olarak- sürüyor.) 

AB üyeleri karizmatik kişileri ve heykellerini devre dışı bırakma işini harika bir toplum tasavvuru ve projesi ile çözmüşler. O kadar ki -İslâm ülkelerinin çoğu dahil- neredeyse bütün dünya devletlerinin paraları, çeşit çeşit “kelle”lerle dolu iken, AB’nin Euro’sunun üzerinde tek bir karizmatik kişinin bile resmi yok. 

Samsun’daki heykele gelince:

M. Kemal’in kendi heykelini diktirme merakı ve sebebi malûmdur. Bunu yapabilmek için 1920’lerde hocalardan fetva arayışına bile girmiş. 

Nitekim Said Nursî ile aralarındaki en önemli tartışma konularından birinin heykele izin arayışı olduğu bilinir. 

Onun heykele fetva talebine Bediüzzaman’ın “Kur’ân’ın bütün hücumu heykelleredir. Müslümanların heykelleri; hastaneler, mektepler, yetimleri koruyan yurtlar, mâbetler, yollar gibi âbideler olmalıdır.” diyerek karşı çıktığı bilinir. 

Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ilk heykelinin 1926’da İstanbul Sarayburnu’na dikilmesinden bir süre sonra aynı “sanatçı”nın yaptığı diğer bir M. Kemal heykeli 1931’de Samsun’a diktirilmiş. 

İşte önceki gün “Yeni Gündem” ve “Değiştirmek İçin” adlı iki kovboy, Samsun’daki o heykeli görünüşe göre “kementle” yıkmaya çalışmış.

Uyuyan ya da uyuşan “M. Kemalseverler” bu sayede uyanık hale gelmiş ve nöbet tutmaya başlamışlar. 

Hikâyenin gerisi yakında gelecektir. 

Bu yazımızı okuyunca; 

- “M. Kemal ideoloji değildir” demeye kalkacak olanların “Kemalizm” kitaplarını ve 1961 ve 1982 Anayasalarını yeniden okumalarını tavsiye ederiz. 

- “O bizim kalbimizde, karışma bize” diyecek olanlara “Haklısın, kimse kimsenin kalbine karışamaz, karışamamalı da. Ama devletle ve dünya ile alâkası kesilmiş bir adamın sevgisini küçücük çocukların kalbine devlet eliyle ve kanun zoruyla sokma gayretini neyle izah edebilirsin” diye sorarız. 

- “Herkes onu sevmeli” demeye kalkacak olanlara da “sevmeye ya da nefret etmeye zorlayandan demokrat filan olmaz, kendini de dünyayı da kandırma” deriz. 

Demokratların sınavı da hep bu konudan geliyor! 

Demek derslerine iyi çalışmalılar… 

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