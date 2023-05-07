Sanrı siyaseti ve sindar seçmen

Bugünkü siyasete “tanrı siyaseti” de denilebilir, zira din bilhassa AKP’nin elinde neredeyse satılık hale getirilmiş durumda.

Bugünkü siyasete “sancı siyaseti” de denilebilir zira bilhassa iktidarı kaybetme korkusuna kapılan siyasetçiler seçimin bayram havasında geçmemesi için ne lazımsa yapıyorlar. Kendileri sancılı oldukları gibi seçmeni de sancılı hale getirmek için toplumun bağırsaklarını gerdikçe geriyorlar. (Bağırsaklar kesilince bile acı vermez, ama gerilince acı verir!).

Ama yazımızın başlığı doğru ve maksatlı:

Bediüzzaman’ın Osmanlı’nın son döneminde holiganist menfî siyaset için kullandığı, ama bugünkü Ankara ve taşra siyaseti için de fazlasıyla geçerli olan şu tesbitleri malumdur:

“İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Fikri hezeyanlaştırır.”

Düşüncenin hezeyan(lı)laşması bir hastalık halidir. Eskiden “hezeyan hastalığı” denilen bu hastalığa, bugünkü dilde, “sanmak”tan gelen bir uydurma kelimeyle “sanrı hastalığı” da deniyor.

Sanrı, “delillere rağmen değiştirilemeyen yanlış ve sabit inanç” olarak tarif ediliyor.

Yani sabit fikirlilik—af buyurunuz—mankafalılık ya da dediğim dedikçilik …

Öyle ya …

-Bir seçmen ki “aya dört şerit yol yapacağız denildiğinde inanacak” kadar kör ve fakat lidere inançlı.

-Bir seçmen ki dünyanın dört bir tarafında uçak gemileri ve hatta uzay gemileri faaliyette iken bindirilmiş seçim medyasında “dünyanın ilk ‘metal uçurtma’ gemisi ziyaretçilerini ağırlıyor” haberleri karşısında milliyetçilik duygularıyla göğsü kabarıyor ve gözleri yaşarıyor.

-Bir seçmen ki “birazcık yerli üretim” elektrikli otomobil TOGG’u “dünyanın ilk internetli arabası” diye yutturmaya kalkan “satılık haber”cilere inanıyor. “İcraatsa işte icraat” deyip bütün hataların, kusurların ve zulümlerin üstünü örten sihirbazlara kanıyor.

-Bir seçmen ki bir zamanlar dış politikada dostları arttırmak için yola çıkan iktidarın, bugün geldiği noktada “düşman arttırmak için” yaptığı yeni manevraları, “düşmanımız çok, demek ki güçleniyoruz” diye hayra yorabiliyor.

-Bir seçmen ki dün ak dediğine bugün kara diyen, dün NATO’cu ve AB’ci olarak çıktığı siyaset yolunda yüz seksen derecelik dönüşlerle bugün Varşovacı ve Çinci olan bir liderin partisinin adının hâlâ “ak” parti olduğunu sanıyor. Üstelik “dün zulmettiklerimizden bugün helallik diliyoruz, yanlış yapmışız” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibindeki muhaliflere inanmamakla yetinmiyor ve “hakkım haram zıkkım olsun” diyor.

-Bir seçmen ki AKMHP eliyle kurulan “ya benimsin ya kara toprağın, seni kimselere yar etmem” tuzağına düşüyor. Millet İttifakı’nı görmezden geliyor. “AKP’ye verilmeyen her oy CHP’ye verilmiş sayılır, siz CHP’ye mi oy vereceksiniz” diyenlere kanıp “kerhen de olsa AKP’ye verelim bari” diyor.

-Bir seçmen ki “AKP’yi iktidardan devirmeye çalışmak ancak darbecilerin işi ve fikri olabilir” diyen muktedirleri alkışlamayı başarıyor, ama “bir dakika, seçimle iktidar değişikliği demokrasinin gereği değil miydi” denildiğinde sancıları başlıyor.

Siz bu tür seçmene hangi adı verirsiniz?

Elbette heyecanlı, ama hezeyanlı seçmen diyebilirsiniz.

Bir de “AKP’ye elim gitmiyor, CHP’ye de dinim izin vermiyor, en iyisi sandığa gitmeyeyim” diyen bir seçmen profili var.

Bunlara da sinik (cynic) kişilik özellikleri sebebiyle başlıktaki gibi, “sindar seçmen” diyebilirsiniz. Yakışır.

Bu kişilik türü; tutkusuzluk, alaycılık ve aşağılama ile bağlantılı bir hayat felsefesine sahip oluyormuş. Sinik insanlar, ortalama bir insanın devlet işlerini değiştirme gücü olamayacağına inanıyorlarmış ve toplumsal meselelerde aktif rol oynamanın işe yaramayacağını düşünüyorlarmış.

Elhasıl, bu iktidarın iyi bir derse ihtiyacı var.

Ey seçmen, normale dön, sandığa git ve makul muhalefeti şimdi reylerinle ve iktidar olunca da makul muhalefetinle destekle.

Netice Allah’a aittir.