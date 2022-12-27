Şapkasız Resmi Düzeltme Gazetesi

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ın tek adamlığının ve bu tek adam rejiminin birilerince kolay kullanışlılığının tescile pek ihtiyacı yoktu. Zira resimli resimsiz delili pek çoktu.

Ama Resmî Gazete önceki gün bu tek adamlığı dolaylı yolla resmen tescil etti.

Haberlerde okudunuz. Erdoğan’ın imzasıyla altı üniversiteye rektör ataması yapıldığına dair kararlar cumartesi günkü Resmî Gazete’de gece yarısı yayımlanıyor. Bu yayında 685 sayılı kararla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan’ın atandığı da duyuruluyor. Kısa süre sonra yani henüz duyanlar hayırlı olsun bile diyemeden yayımlanan Resmî Gazete mükerrer sayısında rektörün atandığı üniversitenin adı değiştiriliyor ve İsmail Bakan’ın Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi rektörlüğüne atandığı duyuruluyor.

Düzeltme metni şöyle:

“Cumhurbaşkanı Kararında sehven yer alan ‘Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ ibaresi ‘Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.”

Bu bir harf hatası değil. Bir kelime hatası da değil. Bu bir “işlem süreci” hatası ve işlem öncesindeki “karar alma” süreçlerini de kapsadığı açık.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu hatayı “vasatlık” olarak ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da “kurumsallaşmayı yok eden” diye tarif etmiş. Bizce ikisi de yetmez.

Bu hatalar kontrol mekanizmalarının devre dışı kalmış olmasından kaynaklanıyor. Bu da tek adamlıktan ve tek adamcılıktan.

Benzerlerini aslında sıklıkla gördük ve görüyoruz. Ve bunların, istense de düzeltilemediğinden de eminiz. Bilhassa dış politikadaki işlem süreci hatalarının…

Bu hatalar sarayda işlerin “kapanın elinde kalması”ndan kaynaklanıyor.

Böyle bir hata nasıl yapılır?

Kim tarafından nasıl fark edilir?

Kim tarafından nasıl düzeltilir?

Hata görünüşte süratli hareket arzusundan ama aslında karar mekanizmalarının “hızlı-gizli” ve “atı alıcı Üsküdar’ı geçici” modelde işlemesinden kaynaklanıyor.

Zira cumhurbaşkanı bu kararı cuma günü imzalıyor ve cumayı cumartesiye bağlayan gece Resmî Gazetede yayınlanıyor. Ama yayından kısa süre sonra birileri fark ediyor ve başka birileri “Resmi Düzeltme Gazetesi” yayınlıyor.

Bu “fark edenler” uyumuyorlar mı?

Bu “fark edenler”den haber alanlar uyumuyorlar mı ki haber alabiliyorlar?

Bu haber alanlardan düzeltme talimatı alanlar uyumuyorlar mı ki “hemen” düzeltebiliyorlar?

Hiçbiri uyumuyor!

Uyumuyorlar ama hata yapabiliyorlar.

Uyumuyorlar ama hepsi milleti uykuda sanıyor.

Çıkıp milletten özür de dilemiyorlar.

Hatayı duyarsa bu hatalılar tayfası cumhurbaşkanından fırçayı yiyip özürü diliyorlardır. Ama cumhurbaşkanının hatadan ve düzeltmeden haberinin olup olmadığını bilemiyoruz. Zira kendisinin o saatte uyanık olup olmadığını, hatanın düzeltilmesi için kendisinin imzasının başkalarınca “kullanılıp kullanılmadığını” da bilemiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu hatalı sürecin ve “özür”ün haberini yapmıyor.

Sadece şunu biliyoruz:

Gelenekler yıkılmış durumda. Devlet onun altında eziliyor. Koskoca Resmî Gazete, birilerinin hoyratça yıktığı geleneklerin kırık tuğlalarıyla kurduğu tek adam rejimi sayesinde “birilerinin resmini düzeltme gazetesi” oluyor.

Ama o façanın resmi bozuldu bir kere.

Ve asıl “düzeltme”yi millet sandıkta yapacak. Yakındır. Her gelecek yakındır.

