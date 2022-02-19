Sarayda itaat-itimat ilişkisi

Çarşamba günü Erdoğan sarayda bir kabine toplantısı yaptı. (Kabine diye bir şey Anayasa’da ve sistemde yok, ama olsun).

Bakanlarını topladı. Konuştular. (Karar alan bir “kurul” yok, ama kurul gibi görünen “bakanlar” var, haydi buna da eyvallah diyelim).

Sonra “millete sesleniş” için bakanlarıyla birlikte basın mensuplarının ve kameraların karşısına geçti.

Söyleyeceklerini okudu, söyledi.

En son, müjdelerini de verdi.

Konuşmasını bitirdi ve bir iki kişi alkışladı.

Herkes yerinden kalkmaya başlamıştı ki mikrofondan bir ses duyuldu:

“Bu kadar müjdeler verdik, alkış yok!”

Erdoğan’ın bu ikazı ve hatırlatması üzerine salondakiler hareketlendikleri yerden alkışladılar.

Ama alkışlar “usûlen”di.

Zira “talep üzerine” alkış idi.

Birçoğu “nerden çıktı bu alkış talebi” diyerek alkışladı.

Zira onlar bu işin “padişah ve dalkavukları” temasını hatırlatacak türden mana içereceğini bilecek kadar uyanıklardı.

Zira oradakiler zaten haftanın yedi günü, her günün yirmi dört saati, her saatin altmış dakikası Erdoğan’ın iktidarı için duâ eden kişilerdi.

Onlar Erdoğan’ı zaten sürekli alkışlıyorlardı.

Alkışlamayanlar zaten artık oralarda gazeteci olarak dahi oturamıyordu.

Ama bu ikazı duyunca Erdoğan’ı yine de memnun edemediklerini düşündüler.

Her biri, o gün önce işlerine ve sonra evlerine “Erdoğan’ı memnun edebilmek için başka ne yapabiliriz?” sorusuyla gitti.

Zira Erdoğan’ı memnun etmeliydiler ki Erdoğan’ın kendilerine itimadı devam etsin.

Erdoğan’a itaat etmeliydiler ki Erdoğan memnun olmaya devam etsin ve itimadı devam etsin.

Lideri alkışlamak en kolay iştir.

Hele emir üzerine alkışlamak, vicdana yüktür, ama ele kolay gelir bir iştir.

Önemli olan, lidere, hoşlanmayacağı doğruları söyleyebilmektir.

Bugün sarayda, Erdoğan’a, hoşlanmayacak olsa bile kendi doğrularını söyleyebilecek kimse var mıdır?

Kamu yönetimi sistemimizin ana meselesi galiba budur:

Herkes her meseleyi ve her derdi birbirine usûlünce ve kolaylıkla söyleyebiliyor.

Ama biri var ki ona duymak istemeyeceği hiçbir şey söylenemiyor.

Ve ona cumhurbaşkanı deniyor.

Ne ironi ama.