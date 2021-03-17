Sazanın yayın tercihi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muhtereme annesi vefat etti. Allah rahmet etsin.

Cenaze namazına cumhurbaşkanı dahil bir çok siyasetçi ve bürokrat katılmış. Allah kabul etsin.

Böyle olunca da haliyle “maske” ve “temizlik” kurallarının arasında sıkışık halde durmakta olan “mesafe” oradan fırtlayıp kaçmış.

Yani lebler leblerle o kadar yakınlaşmış ki neredeyse lebâleb haline gelmişler.

Anadolu Ajansı protokolde olup da cenaze namazına katılanları haber yapmış. İyi yapmış.

Ama namazda bulunamasa da defin sırasında hazır bulunan bir bakanı görememiş.

Her nedense…

Sağlık Bakanı aslında oradaymış, ama görülememiş.

Sebebinin bir tür “haberden kaçınma” ya da “haber kaçırma” olabileceği düşünülüyormuş.

Ama Büyük Birlik Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana da defin sırasında oradaymış ve çektiği fotoğrafları –her ne demekse “katılım sağladık” diyerek- kendi sosyal medyasından paylaşmış.

Üstelik fotoğraflarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da -maskesine rağmen- net biçimde görünüyor.

Yani bildiğiniz “atlatma haber” durumu. (Eskiler meslektaşlarını atlatıp haberi ilk yapabilenin yaptığına bu ismi vermişler. Biz de bu sebeple böyle diyoruz.).

Ama bir de ne görelim.

İyi saatte olsunlar devreye girmiş veeee…

Furtana mesajını tümden silmiş.

Sebebi her halde şu diyalogdur:

Sen misin Anadolu Ajansı’nın vermediği haberi veren.

Alırsın böyle dersini.

Sen kim habercilik kim.

Basın özgürlüğü sayesinde Anadolu Ajansımız almış başını gitmişken…

İfade özgürlüğü sayesinde neredeyse ifadesi alınmamış kimse kalmamışken…

Sen bir amatör haberci olarak neyine güveniyorsun da Anadolu Ajansı’nın göremediği, görmediği ya da görmezden geldiği bir haberi görmeye ve göstermeye ve yaymaya kalkıyorsun.

Sen bilmiyor musun ki o Bakan daha bir ay önce benzer bir cenaze törenine katılmıştı da “kural koyuyorsunuz, ama önce siz ihlâl ediyorsunuz” diyenlere “öngöremedim, özür diliyorum” demek zorunda kalmıştı.

Hatta bu yüzden AKMHP kovalisyonu biraz daha oy kaybetmişti.

Şimdi durup dururken yeniden mi özür dileteceksin koskoca Bakan Koca’ya.

Hem, devlet protokolünün haberini yapmak sana mı düştü?

Düşkün seni…

Sil çapuk!