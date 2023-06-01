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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Seçen seçene, seçilen seçilene

Ahmet BATTAL
01 Haziran 2023, Perşembe
Fakir ülkelerde demokrasi, geleceğini satanların bugünü satın aldığı rejimdir.

Son seçimlerde de bu oyun oynandı: Geleceği kimin daha iyi sattığına bakarak oy vermeye hazırlanan seçmen kitleleri, kamu kaynaklarının geleceğini satıp karşılığında bugünün reylerini satın alan bir iktidara talip oldu. 

Sonuç da öyle oldu. 

Seçimden hemen sonra gelen zam fırtınası, dar gelirlinin cebindeki bereket kırıntısını da aldı götürdü. 

Denildiğine göre bu daha başlangıç. Ve gelecekler de geride.

Genç bir okuyucumuzun seçim sonrasına dair değerlendirmeleriyle sizi baş başa bırakalım:

***

Seçimlerde Türkiye’nin kaderini yine vatandaşlık görevini hakkıyla yerine getiremeyenler belirledi. 

Şimdi bize düşen, duygularımızı ve söylemek istediklerimizi bir kenara bırakıp, demokrasinin gereği olarak karşılıklı saygı çerçevesinde sonucu kabullenmek. 

Oylarımızın sonuca ne kadar etki ettiği tartışılır ama yine de her bir reyin yarına ve yarınlara faydası olduğunu düşünüyoruz.

Birilerinin adlandırmasıyla “Yeni Türkiye” sabahında, geçmişteki hatalarından ders alan bir hükümet umut etmek istiyoruz. Zira özellikle son dönemde iktidarın yanlışlarını dile getirebilen bazı küçük ortaklar, AKMHP koalisyon hükümetine -küçük paydaşlar olarak da olsa- dahil oldu. 

Bu yeni muktedirler iç muhalefeti ne kadar yapabilirler bilemiyoruz ama kendisini daha iyi, daha başarılı ve daha demokratça icraat yapmak zorunda hisseden bir hükümetle karşılaşacağımızı öngörüyoruz. 

Bu konuda entelektüellerin de vazifesi büyük. 

Yazmaya, konuşmaya, eleştirmeye devam etmemiz lazım. 

Ve hiçbir zaman haksızlık karşısında susmayıp, göremediklerini ve görmemizi istemediklerini dile getirmeliyiz.

Hükümetin tüm paydaşlarını, hatalarında inat etmeye değil hatalarını düzeltmeye teşvik etmeliyiz. 

Doğru dili kullanmak hükümet için olduğu kadar muhalefet için de gazeteler için de çok önemli. 

Zira;

-bu ülkenin insanının korku ikliminden çıkması lazım,

-bu ülkenin ekonomisinin bataktan çıkması lazım,

-bu ülkenin bürokrasisinin rant odaklı yönetimden çıkması lazım,

-bu ülkenin hukukçularının kaybolmuş adaleti geri getirmesi lazım,

-bu ülkenin gençlerinin ümit üretmesi lazım,

-bu ülkenin siyasetçisinin meşveret etmesi lazım,

-ve bu ülkeye en çok “biz” lazım.

Artık bencillikten ve benci dilden kurtulup tüm Türkiye’yi kucaklayan, istişare edebilen, ortak aklı, adaleti ve ahlakı ön plana çıkarabilen, çevre ülkelere ve İslam dünyasına örnek olabilen bir iktidar ve muhalefet görmek istiyoruz.

Gençler haklı. 

Bu taleplere biz de “âmin” diyoruz.

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