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11 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Seçimde suçlular ve suç ortakları

Ahmet BATTAL
11 Haziran 2023, Pazar
Elbette seçime iştirak suç değildir. Seçimde suçlu yoktur.

Seçim hilesi yapanlar ise suçludur ama “yakalanırsa” yargılanır. (Suçluyu görmesi ve yakalayıp adalete teslim etmesi gereken seçmen bu avda avlanan durumunda olunca o suçlulara karşı yapacak pek bir şey kalmaz. Nitekim son seçimde dindarların genel durumu böyle.).

Peki, seçilip kudret elde edenler suç işlerse onları seçenler de onların “suç ortağı” sayılabilir mi?

Hayır. Zira; “Suç işlemediği halde suçlu sayılmak” diye bir suç çeşidi yoktur. 

Suç işlemek ve suçlu olmak vardır. Bir de suça iştirak etmek... 

Seçimde rey vermiş olanlardan bazıları “ben rey vereyim, kazansın, iktidar olsun, bazı suçlar işleyecek olsa da hayrı şerrinden fazla olacaktır” düşüncesiyle veya umuduyla oy vermiş olabilir. Bu umut kötü bir umuttur ama neticede umuttur. 

Bir de şu var: Bu kafada olan seçmen, suç işlemeyi az da olsa hoş görmek suretiyle, aslında işlenmesi muhtemel suça bir tür kapı açarak kendisi için de çok kıymetli olan kamu düzenini kendi eliyle bozmaya meyletmiştir. Yani bindiği dalı kesmiştir. Ama buna da -ikaz dışında- yapılacak bir şey yoktur. 

Bir de Allah’ın adaletinde hayırlar ve şerler tartılacaktır ve bunun seçmen açısından dünyadaki yansıması, başarıları ve başarısızlıkları tartmaktır. Yoksa beklenen suçları ve umulan hayırları tartmak değildir. 

Özetle, “hayrı şerrinden fazla olur” umuduyla birilerine rey veren kişi, rey verdiği için suçlu olmadığı gibi, rey verdiği kişinin suç ortağı da değildir. Zira bir adayın “suçuna destek olmak” için rey verilmez. 

Ama rey veren, seçilmesine vesile olduğu kişinin icraatından manen mesuldür. Bu mesuliyet suç ortaklığı nev’inden ve maddi bir sorumluluk değildir ama vicdanî ve uhrevî bir mesuliyettir. 

Diğer kategorilere gelince;

-Rey veren, desteklediği kişinin açık hatalarını ve suçlarını “görmemeye çalışırsa” az da olsa vebali vardır. 

-Rey veren, reyiyle desteklediği kişinin açık hatalarını ve suçlarını “görmesine rağmen görmezden gelirse” vebali daha ağırdır. 

-Hele bunları görmezden gelirken şahsî veya cemaatî menfaatini düşünür de bu sebeple susar ve hatta başkalarını da susturursa daha da ağır bir vebal ile karşı karşıyadır.

-Ama bir de bu hataları görmesine rağmen, “şimdi konuşur ve itiraz edersem yürüyen tekere çomak sokmuş olurum, bundan din zarar görür, en iyisi susayım” düşüncesiyle görmezden gelenler var ya… İşte onların ötelerde galiba yatacak yeri olmaz. 

(İktidar olmanın gerektirdiği siyasi tercihler bahsimizden hariçtir. Yukarıdaki yazdıklarımız sadece zulüm, suç ve günah içindir.)

-İktidar olanlara rey vermemiş olanlara gelince…

Onlar da elbette “ben rey vermedim, ne halleri varsa görsünler, artık benim vebalim kalmadı” diyemez. 

Zira bir kötülüğü görenin onu engellemesi ve düzeltmesi insaniyetinin, İslamiyet’inin ve imanının gereğidir. 

O halde Yeni Asya’nın vazifesi bellidir: İktidarı da muhalefeti de izlemek, hayra teşvik etmek ve ikaz etmek.

Okuyucularının da vazifesi bellidir: Seçim sürecinde kurulan yeni dostlukları da vesile ederek içtimai iman hizmetine devam etmek. 

Sadece yüzde elli ikinin değil, yüzde kırk sekizin de iman dersi ihtiyacı artarak devam ediyor ve bu kısmın neredeyse tek makul muhatabı Yeni Asya.

Okunma Sayısı: 203
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