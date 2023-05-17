Seçimin sonucu: “İzm”lerle mücadele vazifesi

Sonuçlar netleşti. Siyasetçi neticesini aldı. Sebepleri bizim işimiz değil. İkinci tur için yapılabilecekler de bizim ana konumuz değil.

Bizim açımızdan mesaj ve mesele net:

Millet Mecliste belki bugünü kaybetti ama geleceği kazandı.

Demokratların toparlanma adresi olacak bir çatı oluşum olarak Millet İttifakı Partisi adlı partinin kuruluş manifestosu da seçim beyannamesi de hazır. Bu büyük bir kazançtır.

Öyle görünüyor ki demokratların Yasamadaki iktidarı uzun ya da kısa bir süre için ertelendi.

Bu büyük hedeften vazgeçenin kaşığı kırılsın ve kırılır.

Bizim gibiler için siyaset bir günlük ve tek sonuçlu değil. Zira biz iktidara talip değiliz, olmayız ve olmadık.

Siyasetin, memleket ve millet için ve dünyamız ve ahiretimiz için en hayırlı sonuçları meydana getirebilmesi en çok bize bağlı.

Fikirlerimize sadakat imtihanımız sürüyor. Bu imtihanımız açısından herkesin gördüğü sonuç şu:

Milliyetçilikler azalmıyor, artıyor. Hem din milliyetçiliği ve hem de ırk-dil ve kültür milliyetçiliği. “İzm”ler de gerilemiyor, aksine ilerliyor.

Demokratik seçim sürecinin demokrasiyi baltalayan bu iki sosyal cereyanın ve habis unsurun büyümesine hizmet etmesi bir tür akıl tutulmasına da işaret ediyor.

Bu hastalıklı durum aynı zamanda demokrat fikir adamlarının ve demokratlık denilen fikir akımının sahiplerinin vazifesini de arttırıyor.

Ama bunları teşhis için yazıyoruz. Dert görünür olursa devası da kolay olur. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Kıyamet kopmadı.

Hem siyasetçiye ve hem de toplumun bütün kesimlerine doğru istikameti vermek hususunda vazife yine demokratların. Yani bizlerin.

Muhatap bulmaya gelince…

AKMHP zaten malum. Cumhur İttifakının ve Özdağ-Oğan ikilisinin bu nasihatlerden ne kadar faydalanacağı tartışılır. Zira bu netice bir yönüyle onların eseri.

Ama Millet İttifakı partilerinin ve bilhassa değişmeye çalışan ve değişimini sürdürmesi gereken CHP’nin tavsiyeye ihtiyacı var.

Demokratlar görünüşte göle maya çalmaya devam edecekler. Ama hakikatte kalplere adalet, liyakat ve hürriyet mayası çalacaklar. Ya tutarsa? Bir düşünsenize…

Demokratlık ölmez. Hele 14 Mayıs’ta yapılmış bir seçimle demokratlığı öldürmeye çalışanlar, ya milletin ya da dünyanın kıyametini istiyorlar demektir.

Bu sebeple;

Yeni Asya markalı organizasyonların önümüzdeki dönemde en önemli gündem başlığı, kanaatimizce, ideolojiler ve milliyetçilikler olmalı.

Milliyetçi bir hâkimin riskleri de bu ana başlığın altında…