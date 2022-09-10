Seçimli rejimin değerini bilmek

Dünkü yazımızın okuyucuya bir parça da olsa ümitsizlik aşılamasını engellemek adına demokrasideki erdem meselesini bugün ümitle ve duayla tamamlayalım.

Suudî Hanedanının elinde mülk ve hatta oyuncak olan Arabistan’da yaşayan bir entelektüel olsanız ve memleketinizde olup bitenler sürekli canınızı sıksa ne yaparsınız? Ne düşünürsünüz?

İktidarın ne zaman değişebileceği hususunda bir tahmininiz, bir ipucunuz ve dolayısıyla bir beklentiniz yok. Muhalefet etme ve sesinizi duyurma hakkınız, gücünüz ve imkânınız yok.

Yok. Yok. Yok.

Kendinizi karanlık bir dehlizde ve hatta mezarda ve ne yapacağını bilemez halde hissedersiniz.

Can sıkıntısı sizi taş eder ve her gün ikiye yarar.

Oysa iyi kötü demokrasi geleneği olan bir ülkede yaşıyorsanız durum hiç de böyle değildir.

Tunus’ta, Mısır’da…

İran’da bile, neticede bir gün gelecek ve bir seçim olacak, partili siyaset söz konusu olmasa dahi en azından parlamento değişecek ve sesimizi duyan birileri olacak ümidiyle yaşamak çok değerlidir.

Arabistan’daki gibi ölü toprağı altında yatan insanların oranı Türkiye’de ancak yüzde bir ya da binde birdir.

Hangi partinin lehinde düşünürsek düşünelim, hangi siyasi fikre yakın ya da mensup olursak olalım, hepimiz gelecek seçimleri ümitle bekleriz.

Sonuçlar istediğimiz gibi olmadığı zaman da sadece hayıflanırız:

“Demek çoğunluğun bizim gibi düşünmesini sağlayamadık. Nasipse bir dahaki sefere.”

Ama ümitliyizdir:

“Çalışalım ve uyandıralım, uyaralım ki bizce doğru olan tercih herkesin ya da çoğunluğun doğru tercihi haline gelsin.”

Hatta gayretlisinizdir:

“Ama gelecek seçime kadar da iktidar sahiplerini denetleme hakkını doğru şekilde ve doğru yönde kullanalım ki beğenmediğimiz muktedirlerin beğenmediğimiz icraatını azaltabilelim.”

Bu, büyük bir ümittir, bir recadır ve bir tesellidir.

Bütün bu sebeplerle, memleketimizde 1876’da ve 1908’de demokrasi denemelerini gerçekleştirmiş ve önemli ölçüde başarmış Ahrarlar’a ve onları desteklemiş olan ecdada ne kadar dua etsek azdır.

Uzun süren ve “adı cumhuriyet” olmakla “hakikati istibdat” olan tek parti (CHP) iktidarından sonra, 1946’dan itibaren yeniden çoktan seçmeli seçimli sistemi elde etmemizi sağlayan Demokratlara da aynı şekilde ne kadar dua etsek azdır.

Onlar, bizim bugünkü huzurumuzun ve ümidimizin mimarlarıdır.

Ama dua iki türlüdür:

Biri içten ve kalpten yapılır. Allah’a ulaşır.

Biri de onların yolundan gitmekle ve fiilen yapılır ve bizi hürriyete ulaştırır.

İkincisini yapmayıp birincisi ile yetinmek ne kadar büyük bir eksikliktir…