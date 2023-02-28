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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

SETÖ geliyor SETÖ

Ahmet BATTAL
28 Şubat 2023, Salı
Statların organize edilmiş seyirciler eliyle siyasi sloganlarla çınlatılmasının yanlış bir usul olduğu açık. Zira siyaset kendi meşru mecralarında yapılması gereken bir hamiyet sanatıdır.

Kitleselleşmek isteyen siyasetçiler yetkili makamlara Anayasaya ve kanunlara uygun olarak usulünce bilgi verir ve açık hava toplantısını da gösteri yürüyüşünü de yapar.

Statlar ise siyasi atışma yeri değildir, futbol içindir. Orada her partiden insan bulunur.

Bu yanlış tavırların doğrudan ilgililerince ve basit açıklamalarla düzeltilmesi mümkünken, muhtemelen siyasi bir el karıştı ve iş bir siyasi krize dönüştürüldü. 

Bu hatalı işlerin yapıldığı statları yöneten kulüplerin başkanlarının “bu iş hangi partiye ya da hangi iktidara karşı olursa olsun kökten yanlış, tasvip etmiyoruz, engellemeye çalışacağız” demeleri yeterliydi.

Ama başka bazı kulüp başkanlarının konuyu siyasetten dahi çıkararak ideolojik bir konu haline getirip “AKMHP’nin yanındayız” demeleri tam anlamıyla “yanlışı yanlışla düzeltmek”. 

Bu yöndeki ilk açıklamaları yapan bazı kulüp başkanlarının sadece AKP sempatizanı değil aynı zamanda sıkı ve hatta “göbekten bağlı” AKP’li olmaları bu işin arkasındaki güçleri düşündürüyor ve “korku siyaseti” ile netice alan “parti devleti” problemini akıllara getiriyor. 

Bu sebeple diyoruz ki bu olaylar sanki yeni bir terör örgütünün habercileri.

“Ne alakası var” demeyiniz. Zira başkanlar açıklamalarında “hükümetimizin, milletimizin ve devletimizin yanındayız” diyorlar. 

“Hükümet”le AKMHP iktidarını ve Erdoğan’ı kastettikleri açık. Devlet ile kast ettikleri Devlet ise bu bahaneyle Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Devlet Bahçeli değil gibi. Ama durum şüpheli.

Zira bu ikisinin ülkemizde “terör örgütü üretme” konusundaki başarısı malumdur. 

Normalde, kulüp temsilcilerinin “devletimizin yanındayız” demesine gerek yok. “Devletimizin karşısında görünüyoruz ama öyle değiliz” denilecek bir savunma ihtiyacı durumu da yok ki “devletimizin yanındayız” demiş olmaya ihtiyaç duymuş olsunlar. 

Demek, kendince doğru fikirleri yanlış yerde seslendirenler, başka yanlışların tetikleyicisi ve hatta başka yanlışçıların aleti oluyorlar. 

Bu yanlışları, onları “stadyum teröristi” yapmaz ama çoğu zaman olduğu gibi başkalarının onları haksız olarak teröristlikle veya devlet düşmanı olmakla suçlamasına sebep olabilir. 

Siyasi sloganları organize edenlerin suçlu olup olmadıkları ayrı konu. Ama yanlış bir iş yaptıkları açık. Bu yanlışı neden yaptıklarına gelince:

Olağan siyasi mecralar haksız ve hukuksuz biçimde birer ikişer yasaklanınca ya da sınırlanınca insanlar muhalefet edebilecek başka alanlar aramaya başlar ve başladı. 

OHAL’di, pandemiydi, depremdi derken art arda icra edilen hukuksuzluklarla adeta keyfî yasaklar ülkesi haline gelen memleketimizde muhalefetin kendi sesini kitleselleşerek duyurabilmesi artık neredeyse imkânsız. 

Ağzını kapattığınız insan ya kalbinden ya da karnından konuşur. Ya ahı arşa ulaşır ya kokusu çevreye yayılır. 

“Bizde olan bu tür işler Avrupa statlarında neden olmuyor” diye düşünsek yeterlidir. 

Çare demokrasi. Çözüm insan haklarında.

Usul belli: Avrupa Birliği’nin gittiği yoldan giderek her şeyi yerli yerine oturtmak. 

Yol da belli: AB sürecini yeniden canlandırmak ve hızlandırmak. O da yeni iktidarı gerektiriyor. 

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