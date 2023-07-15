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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sevad-ı azama seçimde tabi olmak

Ahmet BATTAL
15 Temmuz 2023, Cumartesi
Karayoluyla şehirlerarası seyahat yapanlar bilirler:

Bazı yol bölgelerinde ve bilhassa meskun mahallerde sürücülerin çoğu hızını azaltır. O sürücüler, sol şeritten ve aracının hızını azaltmadan giden tek tük sürücüye de hayret ve şaşkınlıkla bakarlar. Zira hız sınırına ilişkin levhaları görmedikleri gibi uyanık ekseriyeti de görmezden gelen o “hızlı”lar hızlarının bedelini devletin kasasına ceza olarak ödeyeceklerdir. 

Sevad-ı azama tabi olmak gerektiği kuralı bilhassa seçimler öncesinde ve siyasi meselelerde “aklınızı ya da ortak aklınızı bir kenara bırakın ve bize tabi olun” demenin en kibar ve hileli yolu olmuştur. 

Bugün bu hileyi teşhis ve teşrih edelim. 

“Kara, siyah” manasındaki “sevda, esved” kökünden gelen “sevad” sözlükte “uzakta, karaltı halinde görülen kalabalık” olarak izah edilmiş. 

Manayı anlamak için şu soru yeter: Çölde kervanın karaltısını takip edip kafileye yetişmek varken kendi başına buyruk gidenin hali nicedir? 

Sevad-ı azama tabi olma kuralı nerelerde uygulanır? 

Harcama alışkanlıklarında ve varlığı göstermede çoğunluğa tabi olmak iyidir. Bu aynı zamanda bir görgü kuralıdır. 

Amelde ve itikatta mezhep tercihinde de çoğunluğa yani ehl-i sünnetin büyük caddesinde makul hızla akan trafiğe tabi olmak kurtuluş için iyi bir vesile olabilir. Yeni çığırlar açmak ise daima risklidir. 

Nitekim İslam literatüründe sevad-ı azam kavramı bu anlamda kullanılmıştır. Şu linklere bakılabilir: 

https://islamansiklopedisi.org.tr/es-sevadul-azam

https://www.yeniasya.com.tr/enstitu/sevad-i-azam-olan-cemaate-uymak_149011

Peki menfi ihtilaflardan mahfuz kalabilmek amacıyla “çoğunluğa tabi olmak gerekliliği” siyasette ve siyasi meselelerde işler mi? 

Hayır. Zira ümmetin müsbet ihtilafında rahmet vardır ve bu türden ihtilafın caiz ve hatta lazım olduğu meselelerde bu kural uygulanmaz, uygulanamaz.

Siyasetteki parti ve aday tercihi de bunlardan biridir. 

Her seçmen sandıkta yalnızdır ve vicdanıyla baş başadır. Her seçmen, kararını, başkalarından az ya da çok etkilenerek verir. 

Bazı seçmenler gruplaşarak “bu seçimde hangi partiye oy verelim” sorusunu müzakere edip meşveretlerinden çıkan karara tabi olmayı da benimseyebilir.  

Bunu yapanlara ve bunlara tabi olanlara, birileri, “bırakın onları, bana tabi olun” diyebilir. İkna da edebilir. Ama bu ikna ameliyesi sırasında “çoğunluğa tabi olmanız dinen de gerekli” diyemez. 

Zira çoğunluğun nereye akacağı henüz “belli” değildir. Sadece “tahmin edilebilir”dir. 

Zira seçimlerde “çoğunluk” oranları tahminlerle ya da anketle değil sandıkla belirlenir. Zaten seçim anket değil sandıktır.

Her seçimde çoğunluk yeniden belirleniyor. Siyasi parti ya da aday tercihimizi geçen seçim sonuçlarına göre yapacaksak aklımızı ve sosyal veri setini nereye koyacağız?

Daha da önemlisi, mezhepler konusunda müsbet manada sıkı bir taklitçi olan Bediüzzaman, herkesin saltanatı hoş gördüğü ya da en azından reddetmediği istibdat günlerinde, henüz on-on beş yaşlarında iken, çoğunluğun “selef-i sâlihîn” dediği saltanatçı sevad-ı azamı bir kenara bırakarak cumhuriyetçiliğini ilan etmiş, “arılar ve karıncalar da cumhuriyetçi, ben de cumhuriyetçiyim, zaten dört halife de bir tür cumhurbaşkanıydı” diyerek siyasette yeni bir çığır açmış, hatta –tabiri caizse- yeni bir siyasi mezhep ihdas etmiştir. 

Benzer durum adalet-i izafiye perdesi altında yapılan zulümlere karşı durması konusunda da geçerlidir. 

O halde Bediüzzaman’ın talebelerine siyasette yakışan, yanlışa eğri giden vasıfsız çoğunluğa tabi olmak değil, hakta sebat edip “doğruda doğru duran” kaliteli azınlıklardan olmaktır. 

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