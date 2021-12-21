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21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Sevap reyi ve günah reyi

Ahmet BATTAL
21 Aralık 2021, Salı
“Filanca partiye oy veren büyük sevap kazanır…” diyene, “ne bu kardeşim, dini siyasetinize alet etmeye utanmıyor musunuz” denildiğini okumuşsunuzdur.

Ya da “filanca partiye oy veren büyük günaha girmiş olur…” diyene “sevabı günahı senden mi öğreneceğiz, işine bak kardeşim” diyenleri de duymuşsunuzdur. 

Acaba bu tepkiler her zaman ve her şartta haklı ve doğru mudur? 

Bu konularda bakış açımız ne olmalı? 

Aslında ölçüler net:

Ahirete ve hesap gününe inanan her yetişkin şunları bilir:  

- “Dünyadaki tercihlerimin bir kısmı başka insanların dünyasını ve ahiretini etkiliyor. Yanlış tercihimin olumsuz etkilerinden, dolaylı da olsa ben de sorumlu tutulabilirim. Hesap var, dikkatli olmalıyım.”  

- “Ben, seçtiklerimi, olabildiğince uyanık biçimde ve Allah için doğru seçmiş olmak kadar, onları yine Allah için doğruya yönlendirip doğru şekilde denetlemekten de sorumluyum.” 

O halde siyasî tercihini bizzat bir din tercihi olarak görmeyen kişinin tavrı da nettir: 

- Siyaset sadece dünyayı ilgilendirmeyen, dine ve ahirete de temas eden bir rekabet (ve hatta müsabaka) alanıdır. 

- Rakipler arasında en iyiyi ya da en azından en az kötü olanı seçmek konusunda her birimizin bir görevi ve sorumluluğu var. 

- Ama herkesin bakış açısının farklı olması da hayatın bir gereğidir. 

- “Tek doğru benim doğrumdur, diğer bütün fikirler yanlıştır” diyen yanılmaktadır. 

- Kanaat beyan eden, muhataplarını bir fikre davetle yetinirse ve “kanaatimce şu partinin dine ve ahiretimize faydası zararından az/fazla olacak” derse mesele yoktur. 

O halde, “filanca partiye ya da adaya oy veren Cenneti garantilemiştir…” diyerek Cennetten köşe satmaya kalkmadıkça, “partiler veya adaylar arasındaki seçiminizde doğru tercihiniz size sevap kazandıracak, dikkat edin” demekte bir mahzur olmasa gerek. 

Aynı şekilde, rakipleri destekleyenleri “filanca partiye oy veren Cehennemde yerini hazırlamıştır…” diyerek Cehennemle korkutmaya kalkmadıkça “partiler veya adaylar arasındaki seçiminizde yanlış tercihiniz bilhassa bile bile yanlış ise size günah olarak dönecek, dikkat edin” demekte de bir mahzur olmasa gerek. 

Özetle, mesele önce niyette:

Reylerimizi günah ve sevapla ilişkilendirenin niyeti iyi ise ve amacı “dinî hassasiyetle oy kullanın” anlamında bir ikazla uyanıklığa vesile olmaksa bir problem yok. 

Yok eğer, Cennet müjdesi ya da Cehennem korkusu sayesinde gelecek oylarla kendi partisinin iktidar olmasını ya da iktidarda kalmasını sağlamaya çalışıyorsa niyeti kötüdür ve maksadı dini siyasetine alet etmektir. 

Niyetinin ne olduğunu anlamak için ise söyleyenin kim olduğuna, kime söylediğine, nerede, ne makamda, ne zaman söylediğine ve bir de sözlerinin önüne ve arkasına da bakmak lâzım. 

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