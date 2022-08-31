Şimdiki küçüklük ve DP

Altılı masanın ayaklarından biri olan DP hakkında sık sık yazılan yorumlardan biri bizce bilinçli olarak bir yerlerden verilen sufleye dayalı.

Evet “Demokrat Parti’nin gücü ne ki bir masaya ayak oluyor” çıkışını siz de duyuyorsunuz. Oysa bu bir hileye dayalı bir yanılsama.

Herkes bilir ki Demokrat Parti Türkiye’nin siyasî mazisinde CHP’den daha büyük bir etkiye sahip olmuş olan bir partidir.

Eski Demokrat Partiyi kayıtla şartla ve aslında başka maksatla sahiplenmeye çalışmış olan ya da öyle görünen Özal’ın ANAP’ı ve Erdoğan’ın AKP’si gibi nevzuhur partilere bakmayın.

Masadaki DP eski Demokrat Parti ve Adalet Partisi geleneğinin devamıdır, temsilcisidir.

Son seçimde aldığı oya bakacak olursanız, evet aldığı oy oranı itibariyle “küçük parti”dir.

Ama o eski oylarının nereye gittiğine ve “normal siyasette” nereye dönecek olduğuna bakacak olursanız o zaman hemen kanaatiniz değişecektir.

O büyük ve kitlesel oylar önce ANAP’a devşirildi ve sonra da AKP’ye çaldırıldı. Çaldıranlar da kusurlu ve hatta bazıları kötü niyetli idi.

Ama asıl kusurlu ve kötü niyetli olanlar o oyları “biz de demokratız” diyerek çalanlardı. Baştan beri öyle olmadıkları artık Samanyolundan bile görünüyor. Zaten AKP’yi demokrat sanmış olanlar da şimdilerde yeni demokrat evler arıyorlar.

Şu basit soru ile düşünelim:

Altılı Masanın bileşenleri AKMHP iktidarına son vermeyi başarsa ve siyasete yeniden hâkim olsa…

Partimsi AKP bir “tek adam partisi” olarak sahip olduğu gücü şu ya da bu sebeple kaybetse…

Ardından AKP bölünüp parçalansa ve siyaset sahnesinden çekilse…

Dört ana siyasî eğilime sahip seçmen kendi siyasî partilerine, yani yuvalarına dönse…

1. Türk Milliyetçiliğine dayalı MHP, BBP, İYİ Parti ve aynı tondaki son dönemin nevzuhurları ile Kürt Milliyetçiliğine dayalı HDP ve HÜDAPAR gibi partiler kendi milliyetçi seçmenlerini yeniden konsolide etseler…

2. Dindarların kümelendiği partiler olarak Saadet Partisi ve benzerleri ile AKP’den ayrılanların partileri de kendi “demokrat olamayan muhafazakâr” seçmenini konsolide etse…

3. İnkılapçı Kemalist sol ve Marksist Leninist sol partiler de kendi marjinal seçmenlerini yeniden konsolide edip kendi çevresine toplasa…

Ne olur?

Herkes kabul eder ki bu üç eğilimin partileri kendi aralarında ittifak ve hatta ittihad yapsalar dahi tek başına iktidar olamazlar.

Geriye ne kalır? Kim kalır? Hangi tür seçmen kalır? Hangi parti veya partiler kalır?

Cevap aslında tektir, ama bazıları başka bazı isimlerle anar.

Bu gruba bazıları “merkezdeki seçmen” der. Bazıları “merkez sağ ve merkez sol” der.

Biz o seçmene ve o seçmenin sürükleyici entelektüel kitlesinin oluşturduğu cereyana “demokrat cereyan” deriz. Çekip çevirenlere de “demokrat misyon” deriz.

Bunların bir kısmı sosyal demokrattır. Bir kısmı liberal demokrattır. Bazıları da kendisini muhafazakâr demokrat olarak nitelendirebilir. Ama hepsi demokrattır. Hepsi aynı tavanın balığıdır. Aynı gölün suyudur.

(Demokratlığın ne demek olduğunu ve ne demek olamayacağını yıllardır yazageldiğimiz için bu partinin karakteristik özelliklerini ayrıca saymaya gerek duymuyoruz).

Tek ölçü ve tek tarif yeter: Yukarıdaki ilk üç gruba girenler demokrat değildir, girmeyen bütün siyasetler ve siyasetçiler ise Demokrat Parti’nin öz evladıdır, öz fikridir.

İşte o seçmenin siyasetinin asıl adresi Demokrat Partidir.

İşte bu sebeple de Altılı Masanın görünüşte küçük ve fakat mazisi ve potansiyeli büyük partisi Demokrat Partidir.

Büyük düşünen bugüne ve önüne değil geleceğe bakar. Geleceğe bakmak ve hakkını vermek için büyük düşünmek gerekir.