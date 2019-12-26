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26 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sivil toplum, cemaatler ve devlet

Ahmet BATTAL
26 Aralık 2019, Perşembe 00:12
AKP sözcüsü Mahir Ünal, bir televizyon programında, kendisine sorulan “Cemaat veya tarikatların devleti tekrar ele geçirmesinin önüne geçmek için ciddî bir irade var mı?” sorusuna şu cevabı vermiş:

“Bizim Osmanlı geleneğimizde de devlet asla dinî grupları kendi yapısına yaklaştırmamış, dinî gruplar da devlete yakın olmamışlardır. Bizim geleneğimizde devlet her zaman bu gruplara karşı bir mesafede olmuştur, ama saygısını da korumuştur. Bu gruplara karşı devlet düşmanlık da etmemiştir. Bu konuda devlet son derece hassas. Dinî yapıların devlet içinde yapılanmasına asla müsamaha gösterilmemelidir. Çünkü eğer bir yapı devlet içinde yapılanmak istiyorsa bu ister dinî olsun, ister başka anlamlarda olsun buna zaten müsaade etmez. Devletin kendi iç hiyerarşisi, hukuku ve düzenlemesi vardır. Buna müsaade ettiğiniz anda devlet dediğiniz şeyi zaten ortadan kaldırırsınız.”

Gençlerin diliyle “şaka gibisiniz” Mahir Bey!

Devletin nasıl ortadan kalktığını ve nerelere gittiğini ne güzel anlatmışsınız!

Zira bunlar ancak uzaydan bakanlar için çok güzel cümleler.

Ama o uzaylılara bu cümlelerin gereğinin dünyanın neresinde ne kadar yapıldığını hep beraber anlatabiliriz.

Meselâ, Türkiye’de Kemalizm dini ve anayasal statüsü hakkında bazı şeyler söyleyebiliriz.

Olması gereken belli: Dinî cemaatlerin dünyevî bir amacı olmayacağına göre onlar dünyevî araçlara da sınırlı bir anlam yükleyeceklerdir.

Amaçla aracı karıştıran dinî cemaatler ise zaten dinî olmaktan çıkarlar ve hızla dünyevî cemaate dönüşürler.

Dinî cemaatler elbette dünyevî ya da siyasî olanla ilgili de söz söyleyebilir. Bu onlar için hem hak ve hem de bazen bir gerekliliktir.

Meselâ, devlete “kanunî haklarımı ver, beni illegal saymaya kalkma” demek bir şey söylemektir.

Meselâ siyasetçiye, “hürriyetimi ver, gölge etme, başka ihsan istemez” demek de bir şey söylemektir.

Ama siyasetçiye “devletin gücünü ve imkânlarını bir cemaatin emrine verme” demekle “bir siyasî grubun emrine verme” demek arasında bir fark yoktur.

Demek A partili olanla olmayanın devlete çöreklenmek ve devletten böreklenmek konusunda farklılaştırılmamasını istemek de gerekiyormuş.

Yapabilirseniz asıl buna çare bulun Sayın Ünal.

Meselâ önce “ateşe yakın olan ısınır” özdeyişinizi idam edin. Ve “bal tutan eldivenle tutsun” kuralını kral yapın. Bir de “koltukları tabureye çevirin”, yani devleti küçültün ki millet büyüsün.

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