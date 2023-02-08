Sivil toplum ve siyasi tasnif

Önceki günkü zelzeleler sebebiyle malı sadaka olarak kendisinden önce cennete giden okuyucularımıza Allah bu dünyada da daha fazlasını versin.

Canı ve cananı yananlara Allah sabır ve şükür nimetini kat be kat versin. İnanırız ki musibetle ölen mükâfatını alır. Bu kadercilik değildir.

Zira inanırız ki hatalı imalat ya da tedbirsizlikler sebebiyle onların ölümüne “sebep olanlar” ise asıl musibetin tam içindedir. Zira onlar “hesabı zor olanlar”dır. Bu dünyadaki hesaptan kurtulsalar bile Büyük Hesap Günü’nün kayıtları silinemez ve şahitleri susturulamaz.

Bugün siyaset günü değil. Siyasilerin deprem sonrası ortaya saçılan hatalı bakış açılarını deşifre etmek için de “en doğru” gün değil. Ama bu vesileyle sivil toplum örgütlenmeleri hakkında yazmakta fayda var.

Resmi toplum kuruluşu denilen devletin, kamusal gücü de kullanarak kamu hizmeti yapmak suretiyle yaraları sarmasının bilhassa bu dönemlerde yeterli gelmeyeceği açık.

Sivil toplum kuruluşlarına ve onların yumuşak güçlerine de ihtiyaç var. Bunlar resmi toplum kuruluşu olan devletin bir tür alternatifi ve bir tür destekleyicisi. Hatta aslında resmi toplum denilen devleti de kendi içinden çıkarıp sahiplenen ve yönlendiren bir yapıya sahip olabilirler. Buna demokrasi derler. Demokrasi buna derler.

Sadece tüzel kişiliğe sahip vakıf ve dernek türünden organizasyonları kast etmiyoruz.

Mesela her şehirdeki Yeni Asya okuyucularının oluşturduğu hizmet ekiplerinin depremden hemen sonra organize olup deprem bölgesindeki bir şehri kardeş şehir kabul ederek bu hat üzerinden düzenli ve reklamsız biçimde maddi manevi desteğini aktarması çok kıymetli bir yardımlaşma biçimidir.

Siyasi partiler de bu kapsamdadır ve birer sivil toplum örgütü olarak taşra teşkilatları vasıtasıyla kolaylıkla organize olup mahalli ihtiyaçları tesbit ve takip edebilirler.

Normal zamanlarda muhalefet partilerinin vazifesi daha ziyade izlemek ve eleştirmek iken böyle zamanlarda sivil icracılar haline gelmeleri de gereklidir. Ve öyle de olmuştur.

Bu sebeple AKP sözcüsü Ömer Çelik’in “Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız” sözleriyle başlayan açıklamasını, bir parti sözcüsü olarak ittifak partilerinin sivil toplum örgütü faaliyetini duyurmak olarak da anlamak mümkün. Ama “kusurlu bir açıklama” olarak görüp üzülenler de haklı. Zira keşke konuşmasında “Millet İttifakının da sahada olduğunu görüyoruz” türünden bir şeyler diyebilmiş olsaydı.

Hem iktidar partisi sözcüsü için iktidarda olmanın ayrı bir sorumluluğu yok mudur?

Bu konu hakkında yazmak “siyaset yapmak” değildir. Öyle bile olsa kötü bir şey değildir.

Bazı sözler söylendiği günden sonraya yansır ve hatta tarihe mal olur.

Merhum Demirel’in “yollar yürümekle aşınmaz” ya da “dün dündür, bugün bugündür” sözleri gibi.

Ya da Erdoğan’ın 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında “bu bize Allah’ın bir lütfu” sözü ya da “ne istediler de vermedik” ve “ne verdiysek geri alacağız” sözleri gibi.

Ömer Çelik’in zihin dünyasını ele veren bu söz de galiba böyle bir iz bırakacak.