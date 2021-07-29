"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Siyasal İslâmcı ile de demokrasi olmaz

Ahmet BATTAL
29 Temmuz 2021, Perşembe
Dünkü yazımızda Levent Köker’e de atıfla şu cümleyi kurduk:

“Tam demokrasi için dinleşmiş ideolojilerin ve ideolojileşmiş dinlerin devletten ve Anayasadan dışlanması şart.”

Dinleşmiş ideolojileri dün çözümledik ve özetle gerçek Kemalist’ten hakikî demokrat olmayacağını, Kemalizm’le demokrasinin aynı Anayasada bir arada olamayacağını yazdık.

Bugün de ideolojileşmiş din meselesini anlatalım ve İslâmcılığın bir versiyonu olan Siyasal İslâmcılık ve demokrasi hakkında yazalım ki, işin hakkını verelim ve konu tamamlanmış olsun. 

Bunun için de önce, bize göre “siyasal İslâmcılık” nedir sorusunu cevaplandıralım.

(Bu arada bir ön not: “Siyasal İslâm” tabiri bizce doğru değildir, en azından eksik bir terimdir. İslâm İslâm’dır ve bir tanedir. Ama “İslâmcılık” çeşitli versiyonları olan bir hayat tarzı ve bir idealistlik biçimidir. “İslâmcı”ları kabaca “siyasal İslâmcılar” ve “sivil İslâmcılar” olarak ikiye ayırabiliriz. “Siyasal İslâmcı”lar aynı zamanda “devletçi İslâmcı”lardır.)

Siyaset ya da bürokrasi üzerinden devleti ele geçirerek devlet eliyle dine hizmet etmek ya da devleti dine hizmetkâr etmek isteyenlerden “din için gerekiyor” diyerek de olsa dini kendi tekeline alan ve siyasetine alet edenler Siyasal İslâmcı’dır. 

Sivil İslâmcılar ile siyasal İslâmcılar arasındaki fark şöyle açıklanabilir:

Sivil İslâmcılar siyasal İslâmcılara “bizim için siyaset din değildir, kardeşiz, din noktasında kardeşiz, ama siyaset açısından aynı kulvarda değiliz, dini siyasete alet etmenize din namına razı değiliz” derler.

Siyasal İslâmcılar ise sivil İslâmcılara “bizim için din siyasettir ve siyaset de dindir, siyaset noktasında kardeş değilsek din açısından da kardeş değilizdir” derler. 

Onlar “hak geldi batıl zaâil oldu” âyetini, “biz iktidara gelince Hak iktidara gelmiş olacak, yani böylece siz ve bilhassa Bâtıl destekçileriniz zail olacak” şeklinde yorumlarlar.

Onlar “biz hayrı temsil ediyoruz, karşımızdaki herkes şer cephesindendir” diyerek siyaset yaparlar. 

Yani özetle bu görüştekiler için din bir ideolojidir. Her ideoloji gibi dini de devlet eliyle yayılması ve hatta dayatılması gereken bir fikirler demeti olarak görürler. 

Bu sebepledir ki siyasal İslâmcılar için demokrasi ancak iktidarı elde edinceye kadar kullanılması mümkün ve hatta gerekli olan basit bir araçtır. 

Bu sebepledir ki gerçek bir siyasal İslâmcı hakikî bir demokrat değildir ve olamaz. 

Bu sebepledir ki siyasal İslâmcının iktidarı demokrasiye katkı yapmaz. O ideolojileşmiş dini iktidar yapmaya ya da iktidarda tutmaya çalışır. 

Bu ise hem dine ve kardeşlik hukukuna ve hem de müzakere kültürüne, muhalefet hakkına ve demokrasiye zarar verir. 

İşte bu yüzden, siyasal İslâmcı ile demokrasi olmaz.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuksuzluğa 28 Şubatçı savunma

    Açılmayla esnaf biraz gülmeye başladı

    Çiftçiye 'İCRA TAKİBİ' mesajları geliiyor

    Tedbirler alınsın, okullar açılsın

    'Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler'

    Türkiye'de 22 bin 291 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Pfizer, yıllık satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

    Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da işleri berbat etti

    Binaların yüzde 79’u riskli

    'Okulları açmak noktasında çok kararlıyız'

    Şehitlerimiz dualarla ebediyete uğurlandı

    3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Manavgat'ta 4 mahalle tahliye edildi: Orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı: En çok hangi illerde arttı?

    YKS birincileri hangi şehirlerden?

    Galatasaray zorlu rövanş maçında PSV'yi ağırlıyor

    Ekvador, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ı vatandaşlıktan çıkardı

    Fransa Danıştayı önünde aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtlarından protesto

    Tunus'ta görevden almalar devam ediyor

    ABD'de iç mekanlarda maske kullanımı tavsiyesine geri dönüldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat Sarayda yuvalanmış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasal İslâmcı ile de demokrasi olmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın eserlerinden Abdülhamid tesbitleri
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “yeni Afganistan projesi”ne kahyâlık
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet ÖZDEMİR

    Bir savaş hilesi… (2)
    Genel

    Hukuksuzluğa 28 Şubatçı savunma
    Süleyman KÖSMENE

    Yahudilik ve Hıristiyanlık nasıl ortaya çıktı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.