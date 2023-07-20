Siyaset denizinde yeni dip dalgaları

Siyaseti kendince okuyanlar dört beş sene sonra bugünkü partilerin ve liderlerin artık gündemde olmayacağını söylüyorlar. Bu iddialı cümleler bir dip dalganın yansıması.

Bu dalganın ne kadar güçlü olacağını ve dipte ne kadar bir temizlik yapıp neleri kıyıya vurduracağını kısa zaman içinde göreceğiz.

Siyaset denizinin görünen dalgalarını zaten az çok biliyoruz. Yüzeyde görünen şu:

“Dört cereyanın kırk partisi” denilebilecek kadar dağınık bir tablo var. Hem de eskiden beri. Yani 12 Eylül 1980 fitnesinin ve 1982 Anayasasının dizayn ettiği yeni siyasi düzende böyle.

Dört ana akım belli: Demokratlar, lâdinî inkılapçılar, zıt yönleriyle milliyetçiler ve dindarlığını siyasette kullananlar.

Seçmende karşılık bulan bu akımları kendi türbinine doldurmaya ve enerji kudretiyle iktidar elde etmeye çalışan partiler ve partimsiler ise iki kırktan fazlalar. Çoğu, “kendisini darı ambarında sanan aç tavuk” durumunda veya “marabasıyla satlık köy” tabelası altında.

Kurumsallaşmasını tamamlamış bir parti olarak CHP’nin değişebilir lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan değişimini bakan görüyor. Buna mukabil “değişime karşı değişim” diyebileceğimiz sancılar da yüze vuruyor ve az çok izliyoruz.

AKMHP’nin kurduğu tek adam rejimine karşı ittifakın son yedi senede yükselen başarısını yok etmeye çalışanların ellerini ovuşturarak izledikleri bir tablo bu. Umarız siyaset sağduyusu galip gelir.

Yine kurumsallaşmasını tamamlamış bir parti olarak MHP’de, “tartışmasız lider Bahçeli sonrası ne olacak” tartışması da aynı şekilde net bir konu.

AKP’de de Erdoğan sonrası liderlik tartışması artık net. Ancak AKP henüz kurumsal bir parti değil ve olup olamayacağını muhalefete düştüğünde göreceğiz.

Dip dalgalarını ölçmeye çalışanlar, kırk yıldır ve belki de yüz yıldır “lider karizması” üzerinden yürüyen bir siyasette “Tayyip gider partisi biter” kuralının işleyeceğini tahmin ediyor. Biz de bu kanaatteyiz.

Diğer partilerin ve bilhassa son dört beş sene içinde kurulup gelişenlerin TBMM’deki gayretleri takdire değer. Ancak burada ne kadar varlık göstereceklerinin siyasi gelecekleri açısından bir önemi yok. Zira taşra siyaseti Ankara’dan etkileniyorsa da Meclisten ve partilerin oradaki varlıklarından etkilenmiyor. Bunun demokrasi açısından ne anlama geldiği de ayrıca incelenmesi gereken bir konu.

Size bir örnek tablo gösterelim: Bir ay önce Trabzon’da şehrin merkezinde yürüyenler yeni partilerden birinin il merkezi olarak kullandığı giriş kattaki değerli iş yerinde partinin tabelasının şimdilik durduğunu ama camda kocaman “kiralık iş yeri” levhasının asılı olduğunu gördüler. Yani bazılarının dediği gibi: Büyük gelmiş ve hızlı gitmiş.

Aynı kişiler biraz yürüyüp başlarını kaldırınca, biraz ötede, bir İş Hanının dördüncü kat duvarında, Demokrat Partinin yirmi yıllık solgun tabelasının yerinde durmakta olduğunu da gördüler.

Dip dalgalarının gençlik hareketi olarak neleri doğuracağı hususu çalışılması gereken bir konu.

Türküyle, Kürdüyle ve Arabıyla gençliğin milliyetçiliği ve bunun kamu düzenine ve siyasete yansıması da izlenmesi gereken bir konu.

Öte yandan dış faktörlerin gelecek siyaset üzerindeki tesiri en önemli ve tahmini en zor mesele.

Bunun için de dünya siyasetini iyi okumak gerekiyor: AB, ABD, Rusya, İngiltere, Hindistan, Çin, İslam Dünyası nereden nereye gidiyor?

Gençlerimizden meraklı ve ilgili olanları bu alanlara yönlendirmek bu sebeple de önemli.

