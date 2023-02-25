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25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Siyasetçinin yemleme torbası delindi

Ahmet BATTAL
25 Şubat 2023, Cumartesi
Zelzele hadisesi ve ortaya çıkan yıkım, yirmi yıllık muktedirin ve taşıyıcı kolonlarının iktidarını da çökertti ve yıktı.

Bilhassa dindar seçmeni “konsolide etmek” için kullanılabilecek bütün “malzemeler” iktidarın elinden iki sarsıntıyla çıktı. 

İstanbul’da beklenen zelzeleye ilişkin sürecin yönetilememiş olması da tuzu biberi oldu.

İnananlar artık iktidarın icraatını değil “göğün açık bir duman getireceği günü” bekler haldeler.

Yani, Erdoğan ve ekibinin dini siyasette kullanmak ve kötüye kullanmak biçimindeki davranışlarının örnekleri çoktur. Ama Erdoğan’ın metin yazarlarının dinî konulardaki ilmi ve ustalığı artık sökmüyor. 

Bu vesileyle bir duman ve bir yemleme hatıramızı anlatalım: 

Hukukçu meslektaşlarımızla yaptığımız bir “kırmızı kitap okuyup kırmızı çay içme” faaliyeti sırasında mevzu duhan ve duman konusuna geldi. Dumancı ve çaycı kardeşlerimizden biri milletvekili olarak görev yaptığı dönemde yaşadığı bir hadiseyi anlattı. 

Henüz kapalı alanda sigara yasağının kanunlaşmadığı dönemde, bu kardeşimiz, TBMM’deki idare amiri makam odasında sinekleri dumanlarken, sigara düşmanı Erdoğan bir ziyarete gelmiş ve sigarayı ve dumanı görünce şöyle söylemiş: 

“Sizin okuduğunuz o eserlerde, Risale-i Nuriye’de, sigara konusunda bir hüküm yok mu, yasak değil mi?”

Kendisinin bu soruya ne cevap verdiği ayrı konu. Ama o bu hatırasını sohbette aynen bu şekilde aktarınca, çay meclisinden diğer bir hukukçu kardeşimiz kendisine sordu: 

“Erdoğan ‘Risale-i Nur’ yerine ‘Risale-i Nuriye’ derken dil sürçmesi mi oldu yoksa bu eserlerin adını böyle mi sanıyor?”

O eski vekilimiz eğip bükmeden net biçimde cevap verdi:

“Hayır, dil sürçmesi değil, maalesef adını böyle sanıyor, muhtemelen de ‘Risale-i Nur’ ile ‘Mesnevi-yi Nuriye’yi birbirine karıştırıyor.”

Meclisteki bazı dostların gözü o sırada açıldı. Diğer yemlenmiş dostların gözündeki tavukkarası ise sürüyor.

Bu cevap neyi gösterir? 

Bediüzzaman’ın, Menderes’e hitaben yazdırdığı (ve Yassıada yargılama dosyasına da giren) meşhur mektubu herkes bilir. İşte o mektubun Emirdağ Lahikası’nda yayını aşamasında, muhtemelen Bediüzzaman’ın da talimatıyla ve izah için konulmuş olan şu notu da hatırlarsınız:

“Risale-i Nur’un vatana, millete ve İslâmiyet’e büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekil Adnan Menderes’e Üstadın yazdığı bir mektup.” 

Nota dikkat lütfen. Sadece “Başvekil Adnan Menderes’e mektup” değil.  

“Risale-i Nur’un vatana, millete ve İslâmiyet’e büyük hizmetini kabul ve takdir eden” bir Başvekil olarak Adnan Menderes’e yazılmış bir mektup.

Yani Yeni Asya’nın siyasetçiye bakışında mesele sadece şahsi dindarlık değil. 

Bu bakışta asıl mesele, siyasetçinin, Risale-i Nur gibi bir iman, ibadet, adalet ve hürriyet şaheserinin hizmetini ve kıymetini bilip bilmemesi meselesi. 

Reyini vermeyen dindara değer vermeyen Erdoğan’ın, adını bile tam ve doğru bilmediği bir eserin kıymetini bildiğini; sanmış, sanıyor ve sanacak olanlara duyurulur. 

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