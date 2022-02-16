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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Siyasetçiye rıza nazarıyla bakış

Ahmet BATTAL
16 Şubat 2022, Çarşamba
Geçen Cumartesi günü yakın geleceğe yönelik iş birliği iradesini açıklamak üzere bir araya gelen altı lider için dünkü yazımızda şunları yazdık:

“Birbirleriyle aralarındaki maziye ait siyasî meseleleri unutmasalar da unutmuş gibi yapmayı başarabilen ve birbirlerine rıza nazarıyla bakabilen bu liderlere biz de bu ‘başlatıcı hareket’leri sebebiyle rıza nazarıyla bakıyoruz.” 

Bu cümlemizi gören birileri, bize, “rıza nazarıyla bakan hiçbir ayıbı görmez” kuralını hatırlatmaya kalkabilir. 

Doğrudur, “rıza nazarıyla bakan hiçbir kusuru göremez.” 

Ama unutmayalım ki “tarafgirlik nazarıyla ve kusur aramak için bakan da en küçük kusurları ve hatta kusur bile sayılmayan noksanları görür ve gizli kusurları bile açığa çıkarır.”

Hem biz, “muhalif siyasetçinin her şeyinden razıyız” demedik ki. Biz bu “başlatıcı hareket”ten memnunuz. 

Böyle medeni bir masadan memnun olmayanlar kendi kalplerini yoklamalı: 

“Acaba Erdoğan’ın her şeyine rıza nazarıyla ve dolayısıyla karşısındakilerin her şeyine tarafgirlik nazarıyla mı baktım” diye kendisini sorgulamalı. 

Yani herkes önce kendi bakışını düzeltmeli.

Biz siyasete ve siyasetçiye genel olarak, “ne rıza ve ne de tarafgirlik nazarıyla” bakmamak gerektiğine inananlardanız. 

Herkes bilir ve bilmelidir ki Yeni Asya siyasetin ve siyasetçinin ardında değil önündedir ve demokratik siyaset için “yol açıcı”dır. 

Yeni Asya’nın siyasette lideri ve siyasî pusulası bellidir. Siyasetçiyi kendisine lider olarak görmeyeceği de. 

Dindarların demokratlaşması Üçüncü Said’in ve onun dili olan Yeni Asya’nın yetmiş iki yıllık projesidir. 

Özetle, elli iki senedir çıkan bir Gazetenin, ellilik, altmışlık, yetmişlik liderlere rıza nazarıyla bakmasının ancak sınırlı bir iş ve alan için geçerli olduğu açıktır. 

Yeni Asya siyasetçilerin “arkasından” gitmez. Böyle düşünülmesini zül sayar ve dış yönlendirmeler sebebiyle böyle düşünenler adına üzülür. 

Yeni Asya siyasete siyaset için bakmaz. İman hizmetinin kalitesi için ve bilhassa Kur’ân’ın adalet hakikatinin tecellisi namına bakar. 

Siyasette ve siyasetçide hata görürse göstermenin yolunu da bilir ve usûlünce gösterir. 

Gösterdiği hataların düzeltilmemiş olmasının siyasî ve vicdanî sorumluluğunun kendisinde olmadığını bildiği için, vazifesini yapan ve başkasının vazifesine karışmayan mütevekkil ve çalışkan bir talebe gibi çalışır. 

Yeni Asya bu sebeple “ben de demokrasiye taraftarım” diyen herkesin rıza nazarını hak ediyor. 

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