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5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Siyasetçiyle hayalî hasbihal

Ahmet BATTAL
05 Ağustos 2023, Cumartesi
Perşembe günkü “Yargıtay üyesiyle hayalî hasbihal” başlıklı yazımızla ilgili bazı değerlendirmeler sebebiyle o hayalî hasbihali muvafık siyasetçiyle devam ettirelim:

S: Bir AKP’li olarak “…öcü” davalarında gelinen noktayı nasıl yorumluyorsunuz?

C: Bazı haksızlıklar yapıldığını elbette biz de görüyoruz. Ama ne yapabileceğimizi bilemiyoruz. Partimizin üst yönetiminin bu konuda özel bir gücü de yok. Meseleyi yargının meselesi olarak görme eğilimi baskın.

S: Yani sizce yargı gerçekten bağımsız mı? Bu konuda da yargı bağımsızlığı mı işliyor?

C: Hayır, yargının bağımsız olmadığını gösteren delilleri biz de biliyor ve neye işaret ettiğini de anlıyoruz. Bu meselede biz kendimizi partimizin iktidarına karşı yapılmış bir kalkışmanın tarafı olarak görüyoruz. İktidarımıza kastedenlerin cezalandırılmasını yargının bağımsızlığı meselesinden daha önemli görüyoruz. Bu normal değil mi?

S: İktidara kastedenler elbette cezalandırılmalı. Ama sizce “…öcü” yargılamaları darbe teşebbüsü temelinde mi yürüyor? 

C: Hayır, elbette öyle değil. Yargılananların büyük kısmının darbe ile ilgisiz kişiler olduğunu biz de biliyoruz. Ama “o cemaat”e mensup olanların darbeci olduğunu varsaymamız için yeterli sebep var. Hem zaten darbe teşebbüsü iktidarımıza kastedenleri cezalandırabilmek için iyi bir gerekçe oldu. 

S: Arka arkaya iki cümlenizde bir kişinin hem darbe ile ilgisiz ve hem de darbeci olmasından söz ediyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl izah ediyorsunuz? 

C: Yani onlar AKP’nin mutlaka devrilmesi gerektiğini ve bunun darbe ile de olsa gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorlardı. O gece darbeye kalkışmış olmasalar bile darbenin başarısı için dua ediyorlardır. 

S: Bunlar varsayım. Varsayım üzerine hüküm bina ederek ve genelleştirerek adalet sağlanabilir mi? 

C: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu varsayımı birilerinin kabul ettiği açık. O halde kendi çapında doğru bir varsayımdır. Hem cezayı biz vermiyoruz ya. Yargı veriyor. 

S: Bu durumda siz bu cezaların haksız olduğunu kabul ediyorsunuz. O zaman neden itiraz etmiyorsunuz? 

C: Yürüyen tekere çomak sokmaya gerek yok. Neticede bazen kurunun yanında yaşlar da yanabiliyor. Padişahlar bile, kardeşlerini, devletin bekası için ve masum suçlu ayırt etmeden öldürtmüşler.  

S: Acaba devletin bekası mı, iktidarının devamı mı? Hem “bir masumu öldüren bütün insanları öldürmüş gibi ağır bir suç işlemiştir” manasında ayet var. Nasıl görmezden gelebilirsiniz?

C: Ama “fitne adam öldürmekten daha şiddetli ve ağır bir suçtur” diye de ayet var. Demek ki fitneyi engelleyebilmek için bazen bazı şeyler yapmak lazım. 

S: Kur’an’da fitne çıkarana ceza verileceği yazılı. Fitne çıkarmanın ne demek olduğu ve neyin fitne çıkarmak olduğu ayrı mesele. Hem fitnenin cezasının ne olacağı da ayrı mesele. Ama fitneyi engelleyebilmek adına peşin peşin ceza vermek Kur’an’ın kabul ettiği bir yaklaşım mı? 

C: Masumların cezalandırılmasına aslında biz de itiraz ediyoruz. Ama sesimizi duyuramıyoruz. 

S: O zaman bu söylediklerinizi adınızı da vererek köşeme taşıyayım ve bizim vasıtamızla böylece sesinizi duyurmuş olun. Ne dersiniz? 

C: Ama sizin gazete muhalif bir gazete olarak biliniyor. Şimdi bir AKP’li olarak böyle bir gazeteye beyanat verdiğimi ortaya çıkarsa çevrem beni linç eder. O yüzden şimdilik kalsın. İleride belki.

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