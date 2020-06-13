Siyasetin dokunulmazlığı - 3

Dokunulmazlıklarla ilgili ikinci yazımızı “bilhassa siyasetçiler, gazeteciler ve benzerleri için ve bilhassa siyasî nitelik de taşıyan suçlar ve dâvâlar açısından AYM’ye bireysel başvurunun kararın kesinleşmesini engelleyeceği Anayasaya açıkça yazılmalı. Aksi halde bugünkü abes tartışmalarla vakit kaybeder dururuz. Boşuna yazmıyoruz: Bize yeni bir Anayasa lâzım.” cümleleriyle bitirdik. Neden?

Sıradan kişileri ceza mahkemeleri yargılıyor ve hükmü kesinleştiren son sözü İstinaf ya da Yargıtay söylüyor.

Yüksek mahkeme üyeleri gibi özel koruma altındaki kişileri doğrudan Yargıtay yargılıyor ve hükmü kendi içindeki basamaklar sonrasında kesinleşiyor.

En üst düzeydeki siyasetçi ve bürokratları ise Yüce Divan sıfatıyla doğrudan Anayasa Mahkemesi yargılıyor ve onun da hükmü tek basamakta kesinleşiyor.

İlk iki grubun yargılanmasında insan hakları ihlâli olup olmadığı hususunda son sözü ise bireysel başvuru yoluyla AYM söylüyor.

Demokratik siyasetin dokunulmazlığı kapsamında koruma altındaki asıl siyasî grup olan milletvekillerinin yargılanması için özel bir merci ya da basamak sistemi yok. Dokunulmazlıkları kaldırıldığında sıradan kişiler gibi yargılanıyorlar ve hüküm de bu şekilde kesinleşmiş sayılıyor.

Oysa her şeyden önce bu yanlış bir tercih ve düzeltilmeli.

Bize göre, milletvekilleri, siyasî statüleri sebebiyle, yüksek mahkeme üyeleri kadar ve hatta onlardan daha fazla koruma ve dolayısıyla en az onlarınki kadar titiz bir yargılamayı hak eder.

İkinci olarak Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin yargılanmasında doğrudan rol almayacaksa da hiç değilse bir tür temyiz makamı olarak son sözü söylemeli ve karar ancak bu aşamadan sonra kesinleşmeli. Bu husus da Anayasaya açıkça yazılmalı.

Bugünkü tartışmaların temelinde bu konudaki düzenleme yetersizliği ve düzenleme boşluğu yatıyor.

Bu durum aslında mevcut Anayasanın milletvekillerine yüklediği misyonun yetersizliğinden kaynaklanıyor.

Zira biliyoruz ki Anayasa parti içi demokrasiyi ve önseçimi önemsemediği için yasama organının üyelerini gerçek anlamda korumuyor. Kaderi partilerin liderlerinin iki dudağı arasında olan milletvekilleri ne kadar “millet” vekildir?

Öte yandan demokrasisini yerleştirememiş diğer bütün ülkeler gibi bizde de siyaset kurumu milletvekiline gerekli değeri vermiyor. Kanaatimizce sayısının çoğaltılması bile kalitesinin, itibarının ve verimliliğinin artmasına değil azalmasına hizmet ediyor. Vekili sıradanlaştırıyor.

Demek bu yönden de Anayasayı yeniden yazmak lâzım.

Ama asıl mesele, Türkiye’yi ve milleti polis devletine lâyık görmeye kalkan güvenlik bürokrasisinin hışmından siyasî partilerin kurtarılabilmesi yani doğrudan demokrasinin istikbali.