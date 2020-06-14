Siyasetin dokunulmazlığı - 4

Dokunulmazlıklarla ilgili üçüncü yazımızı “asıl mesele, Türkiye’yi ve milleti polis devletine lâyık görmeye kalkan güvenlik bürokrasisinin hışmından siyasî partilerin kurtarılabilmesi yani doğrudan demokrasinin istikbali” cümlesiyle bitirdik.

Bugün yeniden parti kapatmayı tartışıyoruz. Zira iktidarının beşinci senesinde vesayet odaklarınca kapatma dâvâsı ile karşı karşıya bırakılan ve Yeni Asya dahil tüm demokratik güçlerin desteği ve mücadelesi sayesinde kapanmaktan kıl payı kurtulan eski AK Parti’nin yerinde yeller esiyor.

Yandaş medyada her geçen gün daha sık arz-ı endam eden Doğu tipli bazıları sayesinde, anadili Kürtçe olan seçmenin büyük kısmının desteğini aldığını herkesin bildiği bir partinin kapatılması konusu, siyasetin ve belki de yargının gündeminde.

Ama anlaşıldığı kadarıyla bu sefer terör ve kayyum atamaları sadece bahane. Asıl mesele bu atraksiyonların siyasete ve bilhassa AKMHP’leşen AKP’ye ne katacağı. Zira adı sık değişen HDP hep aynı ve fakat adı aynı kalan AKP her seferinde bir başka!

Hem herkes ezberledi: “Düşmanı sık değişenin dostluğuna güven olmaz!”

Parti kapatmayı zorlaştıran 1995 değişikliklerinden sonra Anayasanın ilgili hükümleri şöyle:

68/4: Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.

69/5: Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68’inci maddenin (yukarıya aynen aldığımız) dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir.

69/6: Bir siyasî partinin 68’inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tesbit edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle: 3/10/2001-4709/25 md.)

Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.

On beş üyeli Anayasa Mahkemesi’nin parti kapatma kararı verebilmesi için, en az on üyenin katıldığı toplantıda, “toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu” ile bu yönde karar alması gerekiyor.

Bugünkü AYM bugünkü şartlarda HDP için kapatma kararı verir mi?

Verirse Türkiye’nin asayişinin ve kardeşlik hukukunun hayrına mı olur?