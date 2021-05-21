Siyasetin namusu ve ahlâkı

Bürokratlar hesabı siyasî amirlerine verir.

Seçimle göreve gelenler ise asıl hesabı kendilerini seçen ve yeniden seçilmek için huzuruna çıkacakları millete verirler.

Hesap hukukla görülür.

Hukukun kişiyi önce vicdanında mahkûm etmesi şarttır.

Vicdan var ise başka mekanizmaları ve başka muhasebeleri harekete geçirir.

Bu sebeple hesabın en ağırı istifa müessesesidir.

Demokratik siyasetin temel kuralı budur.

Hür dünyada böyle oluyor.

Doğuda, batıda, şerefli insanların önde olduğu ülkelerde de hemen hemen böyle oluyor.

Meselâ Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre geçen gün Almanya’da Federal Hükümetin Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı 43 yaşındaki Franziska Giffey böyle bir sebeple görevinden istifa etti.

Habere göre Bakanın istifasına doktora tezinde intihal yaptığı yönündeki iddialar ve süreç sebep olmuş.

Bakan 2010’da Avrupa Birliği Komisyonunun sivil toplum politikaları konusunda bir doktora tezi tamamlamış. Ama 2019’da tezde intihal yapıldığı iddiasıyla soruşturma ile karşılaşmış ve sonuçta ihtar almış.

Bunun üzerine Bakan 2020 tarihinde “doktor” unvanını taşımaya devam etmek istemediğini açıklayınca Üniversite yeniden inceleme başlatmış ve “doktor” unvanının geçersiz olduğunu kendisine bildirmiş.

Ardından da Bakan istifasını başbakan Merkel’a sunmuş.

Dikkat ediniz, göreviyle ilgili bir konu değil.

Yolsuzluk, usûlsüzlük ya da suç iddiası filan da değil.

Sadece bilimsel bilginin kullanılma usûlü meselesi ile ilgili.

Bizde neden böyle olmuyor?

Bir görev makamında oturan kendisini ve o görevi o kadar önemli ve hatta vazgeçilmez görüyor ki…

Hiçbir eski yeni hatası veya hiçbir yetersizliği onun bu görev makamını terk etmesi için yeterli gelmiyor.

Ya da …

Belki de daha çok şöyle oluyor:

O makamı terk ederse ortaya saçılacak daha büyük pislikler sebebiyle başkalarının da başı yanacak.

Bu sebeple o başkaları onu orada zorla oturtmaya devam ediyor.

Siyasetin ve bürokrasinin temizlenmesi şart.

Bunun için de onurlu insanlar öne çıkmalı.