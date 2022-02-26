Siyasetin nifak odası

Siyasî partilerin çeşitli konularda birbirinden farklı düşünmesi normaldir ve hatta gereklidir.

Ana hedef memlekete hizmet olmak kaydıyla hizmetin yolu ve yöntemi konusunda farklı planlara ve programlara sahip olmaları gerekir ve beklenir.

Bu farklılıklarla milletin huzuruna çıkmaları ve destek istemeleri demokrasinin gereğidir.

Ancak bu farklılaşmanın rahat yürümediği bazı alanlar da vardır.

Bugün bunu tesbit için bir test yapalım.

Her bir önemli konuyu bir “siyaset odası” olarak kabul edelim ve partilerin en yetkin temsilcilerini ya da o konudaki oyun kurucularını o odaya sokup konuşturalım.

Tek şartımız var: Samimiyet.

Hangi odalardaki hangi parti temsilcileri karnından konuşur? Hangi odalardaki hangi parti temsilcileri fikrini net ifade eder?

Tahminimiz:

- Ekonomi odasında herkes fikrini net şekilde söyleyebilir.

- Eğitim odasında da -kısmen- benzer durum geçerlidir.

- Altyapı yatırımları, sağlık … ve benzeri konularda da her parti fikrini ve tercihini net şekilde söyler.

- Hatta resmî ve sivil din hizmetleri odası bile samimî fikirlerin uçuşma alanı olur.

- Anayasa ve ideolojiler konusunda herkes fikrini söyler ve hatta bazı milliyetçi partiler hariç herkes demokrat kesilir.

- Kürt milliyetçiliği odasındaki tartışmada HDP ve benzeri partilerin farklılaşması bir anlam ifade eder.

- Kemalizm odasına girdiğimizde ise burnumuza çok ciddi bir nifak kokusu gelir:

Bütün siyasî partiler -sanki mecburlarmış gibi- M. Kemal’i sadece över.

Bayrak ile M. Kemal portresinin bir arada bulundurulmasından rahatsız olması gereken Bayrakçılar bile bunu söylemez.

Hiçbiri M. Kemal’in hatalarından bahsetmez. Bahsetmeye kalkana da rahat vermez.

Hiçbiri M. Kemal’in hayatı boyunca çeşitli konularda ve bilhassa inanç hususunda yaşadığı dönüşümü ve değişimi bilmez ya da görmez. Bilse bile görmezden gelir.

Hakkını hepten yemeyelim. Bir tek HDP bu konuda net konuşur. Konuya, rejimle hesabını görmeyi istediği bir başlık olan “Atatürk Milliyetçiliği” bağlamında ve eleştirel yaklaşımla bakar.

Nifak kokusuyla tütsülenmiş o odada diğer partiler maalesef sınıfta kalır.

Halbuki “demokratım” diyen partilerin o odadaki nifak kokusunu teşhis etmesi ve farklılıkların samimî şekilde dillendirilmesini teşvik etmesi lâzımdır.

Hani “vicdan hürriyeti” asrında idik?

Demokratlara nasihatimizin ana başlığı bu odayı kapatmak olmalı.