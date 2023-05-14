Siyasette farklı düşünme formülleri

Bu akşam birileri seçim sonuçları gündemine çakılı kalacak. Biz rutinimize devam edeceğiz.

Bu akşam birileri üzülecek ve birileri sevinecek. Biz bu duygulardan uzağız.

Biz, oy verdiğimiz taraf kazanacak olursa mesuliyetimizin artacağını düşünüyoruz ve düşüneceğiz.

Zira kazananlar yanlış işler yaparlarsa, onları oylarımızla desteklediğimiz için ve yanlışlarına engel olmadığımız için biz de manen sorumlu olacağız. Bunun şuurundayız. Bu sebeple de izleyeceğiz, ikaz edeceğiz, yön vermeye çalışacağız, gerekirse nazlanacağız.

Biliyoruz ki bizim gibilerin siyasete reyle katkısı bir puan değerinde ise fikriyle katkısı bin puan değerindedir. Zira ilkelerimizin ve fikrimizin gücü on bin puan değerindedir.

Risale-i Nur Talebeleri ve onların naşir-i efkarı Yeni Asya bu sebeple bu yönden diğer bütün dinî gruplardan ve cemaatlerden açıkça farklıdır.

Yeni Asya bir partinin doğrudan ya da dolaylı yayın organı değildir. Partisi patırtısı yoktur.

Ama partiler ve adaylar arasında bir tercihi vardır ve o nettir. Böyle olmasının sebebi o partiyi ya da adayı “her şeyiyle sahiplenmiş” olması değil, yaslandığı ilkelerdir.

Ve o ilkeler, kime oy verileceğini söylemekten başka, oy verdikten ve bilhassa iktidar olmasına vesile olduktan sonra yön vermesini de gerektirir.

Adalet, liyakat ve hürriyet için…

Bu vesileyle, bu sakin günde, aynı kaynaklardan çıkan aynı ilkelere sahip olduğunu varsaydığımız bazı arkadaşlarımızla farklı siyasi tercihler yapmış olmamızın sebebini izah edelim ki varsa yüreğimizdeki negatif duygular soğusun:

Şu formülü düşünelim: 4 x (2+3) = 20

Diğer ihtimal: 4 x (2-3) = -4

Rakamlar bile aynı ama sonuçlar farklı.

Bu formüldeki 4 rakamı ortak ilkelerimizdir.

Parantezin içindeki artı/eksi ile 2 ve 3 ise güncel olaylar ve güncele dair bilgi ve yorumlarımızdır.

Gördüğünüz gibi iki sonuç arasında 24 puanlık fark var. Parantez içindeki rakamları ve işaretleri ne şekilde değiştirirseniz, eşitliğin sağ tarafını da o şekilde değiştirmiş olursunuz. “Sonuç neden değişiyor ki, halbuki baştaki 4 aynen duruyor” demenizin hiçbir mantıkî izahı ve hatta anlamı yoktur.

Demek mesele sadece ilkelerinizin aynı olması değil. O prensipleri uyguladığınız güncel olaylara ve olgulara atfettiğiniz değerler de en az o ilkeler kadar önemli.

Mesela: “Din siyasete alet edilmemeli” ilkesi bir ilkedir. Tamam.

Bir siyasetçinin bir konuşmasında dini siyasetine alet ettiğini herkes anlar. Bu da tamam.

Ama buna kim kaç eksi puan verir?

Yine mesela: Takiyye iyi değildir. Bu bir ilkedir. Ama Anayasal sistem kişileri de grupları da buna zorluyor. Bu da bir vakıadır.

Bir partinin bazı konularda takiyye yapıyor olabileceğini herkes tahmin eder.

Ama bunun ne kadarının haklı bir sebepten kaynaklandığı konusunda kim ne der?

Örnekler çoğaltılabilir.

O halde mesele birbirimizi önce anlayışla karşılamaktır. Farklılıklarımız tamamen bitmez ama zamanla azalabilir. Yeter ki müzakereye devam edebilelim.

Demokrasinin ve bu günün güzelliği de burada.

Sonu hayırlı olsun.

