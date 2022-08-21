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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Siyasette lider faktörü ve Demireller

Ahmet BATTAL
21 Ağustos 2022, Pazar
''Bir Demirel’imiz olaydı” diyenlere…

Öncelikle söyleyelim, biz de bazen bir rüzgârın tesiriyle bu cümleyi söylüyoruz ama sonra hemen şu fikirlerimiz pekişiyor ve normalleşiyoruz: 

Gerçek siyasi partiler siyasi akımlardır. Liderlerce yeni kurulan “yeni” siyasi partilerin devri çoktan geçti. Siyasi akımlar anlamındaki bütün siyasi partiler dünya üzerinde neredeyse yüz yıldır zaten varlar. 

Yani dünyanın en zengin adamının bile yeni bir “siyasi akım” oluşturma kapasitesi neredeyse sıfırdır. 

Artık önemli olan, “partilerin liderleri”dir. “Liderlerin partileri” türünden partiler hakikatte parti olmaz (geçmişin ANAP’ı ve geleceğin AKP’si gibi). O halde var olan partilerin liderliklerine bakmak lazım. 

Altılı Masanın bileşeni durumundaki partilerin liderleri ile ilgili olarak bazı kişilerin zihninde şöyle bir soru var: 

“Bunların içinde Erdoğan’ın karizmasını karşılayıp devirecek bir karizmaya sahip bir lider yok. Nasıl olacak da Erdoğan’ı devirecekler?”

Varsayım ve soru kendi içinde çelişkiler barındırıyor. 

Birincisi şu: Eğer bir seçmen Erdoğan’dan vazgeçmeyi uygun buluyorsa aslında “karizmatik lider”ci yönetimden vazgeçmeyi uygun buluyordur. 

Yani “karizmatik liderden faydadan çok zarar gördük” noktasına gelenler, aslında “Erdoğan Karizması” adı verilen görüntüden de rahatsız oluyordur. 

Karizmatik liderin varlığından ve antidemokrat yönetim anlayışından şikâyetçi olan bir seçmen, neden “onun” alternatifini arasın ki? Arıyorsa aslında yeni bir Erdoğan arıyordur. Yeni bir Erdoğan arayan neden hazırından vazgeçsin ki? 

O halde bu varsayım ve soru aslında anlamlı değil. Altılı Masanın liderlerinin ve ekiplerinin öncelikle bu yanlış varsayımı küçültüp gündemden çıkarması gerekir. 

İkinci olarak:

Yeni bir Demirel arayışı aslında yeni bir demokrat karizmatik lider arayışı ise o zaman da asıl mesele “Erdoğan’ı indirmek”ten ibaret değil demektir. 

Mesele Erdoğan’ın iktidarının yerine demokrat bir liderlik ve yönetim getirmekse bunun için illa da kişisel karizma gerekmez. Önemli olan uyumlu bir liderlik ekibi kurmaktır. Bunun için ise kişisel karizma değil uyumlu organizasyon kapasitesi ve işbirliği iradesi gerekli ve yeterlidir. 

Üçüncü olarak:

Dört adet “bir”den “dört” yerine “bin yüz on bir” elde etme kuralı temel bilimin en temel kuralıdır. Bu en basit keşiftir. 

“Voltran’ı oluşturmak” sadece bir çizgi film hikâyesi ve hatta bir masal hilesi değildir. 

Hedefi olan her ekip yeterince sağlam giderse elbette bütün düşmanları yenen bir dayanılmaz kuvvet elde edebilir. 

Altılı Masanın liderleri Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun tarih karşısında büyük sorumlulukları var. Kişisel karizmadan geçip Voltran’ı oluşturmak şimdi onların görevi.

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