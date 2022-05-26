Siyasette seyisler ve atlar

Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki akşamki çıkışı ile birlikte memurlar ve siyasetçiler arasındaki kriminal ilişkiler meselesi yeniden gündeme oturdu. Kokular ve korkular odalardan dışarı taşıyor. Herkes kendisini kurtaracak belge arayışında.

Devletle tanışıklığı yirmi yıldan kısa olan küçük büyük bütün bürokratlar açısından şeklen AKP iktidarından başka iktidar yok. (AKP’nin adından başka her şeyinin kaç kere değiştiği ve bunun bürokrasi üzerinde denetimsizlikten başka ne faydasının(!) olduğu ayrı mesele.)

Ama neticede her seçim öncesinde başka bir iktidar ihtimali gündeme gelmiş olduğundan, bu bürokratlar için dahi “parti eşittir devlet” denilecek bir durum yok. Yani bir mazeretin arkasına sığınma şansları yok.

İçlerinden bazılarının partiyi ve hatta lideri devletin önüne geçirdiği açık.

“Ben AKP’den başka iktidarla çalışmam” ve hatta “Erdoğan tek liderimdir” diyen bürokratın demokrasiye ve devlete bakışı hatalı demektir. Bu hata ona çok suçları ve günahları da işletir. Hesap günü yaklaşıyor. Gecikmeden ayrılsın.

Demokratik devlette aslında tablo net. Yerler belli:

Devlet bir hizmet üretme çiftliğidir.

Millet o çiftliğin sahibidir.

Siyasetçi çiftliğin sahibi değil sahipleri adına seyisidir. Seyisin biri gelir öbürü gider. Çiftlik de patron da yerinde durur.

Bürokratlar çiftlikteki atlardır. Seyis yönünü nereye koşarsa at bürokrat oraya gider. Vesayetçiler istemese de bu böyledir.

Buna razı olmayan, bürokrat da olmamalı.

Ammaaaa…

Siyasetçi de bürokrata kanuna aykırı yön ve emir vermemeli.

Verirse ne olacak?

Anayasanın 137. maddesi “Kanunsuz emir” başlığı altında bu hastalığın reçetesini yazmış:

“Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

“Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

“Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.”

Güzel yazılmış bir temel hüküm. Anlamamak mümkün değil. Devletin kapısından geçecek olana da içine girip hizmet vermek ve hizmet almak isteyene de ezberletmek lazım.

Bir de…

Hukuka dönüldüğünde sadece bunun uygulanacağını millete anlatmak ve vakti gelince de uygulatmak lazım. Tâ ki sadece suçlu olan korksun.